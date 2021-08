SBI offre 0,15% d’intérêt supplémentaire sur certains comptes de dépôt à terme. Vérifier les ténors, les dates

Image représentative

Plan de dépôt à terme SBI Platinum : La State Bank of India (SBI) a introduit des « dépôts à terme Platinum » pour ses clients afin de marquer les 75 ans de l’indépendance de l’Inde. Dans le cadre de ce nouveau plan de dépôt à terme, un client obtiendra un avantage d’intérêt supplémentaire pouvant aller jusqu’à 15 points de base (0,15 %) sur les dépôts à terme de 75 jours, 75 semaines et 75 mois. L’offre sera applicable pour les dépôts à terme réservés entre le 15-08-2021 et le 14-09-2021.

« Pour les déposants de détail, la Banque lance les « Dépôts à terme Platinum » pour marquer 75 ans d’indépendance. Les clients peuvent désormais obtenir des intérêts supplémentaires jusqu’à 15 points de base sur les dépôts à terme pendant 75 jours, 75 semaines et 75 mois à partir du 15.08.2021 jusqu’au 14.09.2021 », a déclaré SBI dans un communiqué.

À l’heure actuelle, SBI offre un intérêt de 3,90 % sur un dépôt à terme pendant 75 jours. Par conséquent, les FD réservés dans le cadre des dépôts à terme Platinum pendant 75 jours rapporteront 4,05% d’intérêt. De même, les dépôts d’une durée de 75 semaines et 75 mois rapporteront des taux d’intérêt de 5,15 % et 5,55 % au lieu des taux d’intérêt actuels de 5 % et 5,4 % respectivement.

SBI a annoncé plusieurs autres offres pour ses clients particuliers. Certains d’entre eux sont:

100 % d’exonération des frais de traitement pour les clients de prêt automobile sur tous les canaux. Les clients peuvent également profiter de la facilité de financement sur route jusqu’à 90 % pour leurs prêts automobiles.Concession d’intérêt spécial de 25 points de base pour les clients sollicitant un prêt automobile via YONO. Les utilisateurs de YONO SBI qui envisagent de ramener à la maison une nouvelle voiture peuvent bénéficier du prêt à un taux d’intérêt aussi bas que 7,5% par an. Une réduction de 75 points de base des taux d’intérêt sur le prêt d’or. Les clients de SBI peuvent bénéficier de prêts Gold de tous les canaux de la banque à 7,5% par an. La banque a en outre renoncé aux frais de traitement pour tous les clients demandant un prêt d’or via YONO.SBI a annoncé une renonciation à 100% des frais de traitement sur tous les canaux pour les clients de prêts personnels et de retraite. c’est-à-dire les « travailleurs de la santé de première ligne » qui demandent des prêts personnels, qui seront bientôt disponibles pour les demandes de prêts voiture et or également.

Commentant les offres, CS Setty, MD (Retail & Digital Banking), SBI a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer plusieurs offres pour tous nos clients de détail avant les fêtes de fin d’année. Nous pensons que ces offres aideront les clients à économiser davantage sur leurs prêts tout en ajoutant de la valeur à leurs célébrations festives. Chez SBI, nous nous efforçons constamment d’offrir les meilleures solutions de financement à tous nos précieux clients et de les aider à répondre à leurs besoins et exigences.

