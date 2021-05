SBI, Power Grid parmi les meilleures valeurs techniques à acheter; si Nifty s’échange au-dessus de 14700, il peut évoluer vers 15000

si les indices réussissent à se négocier au-dessus du niveau SMA à 50 jours ou du niveau 14700/48500, la formation de la tendance haussière se poursuivra jusqu’à 15000/49500 Image: .

Par Shrikant Chouhan

Après un fort recul de 14415/48720, les indices de référence oscillent entre 14750 et 14950 / 49600-49000. Actuellement, le Nifty se négocie près de son niveau de résistance précédent et sur le graphique intraday, il a formé une formation supérieure inférieure, ce qui suggère une faiblesse temporaire. Cependant, la texture plus large du marché est toujours haussière et devrait se poursuivre à moyen terme. Techniquement, si les indices réussissent à se négocier au-dessus du niveau SMA à 50 jours ou du niveau 14700/48500, la formation de tendance haussière se poursuivra jusqu’à 15000/49500. Une poursuite de la hausse pourrait également se poursuivre, ce qui pourrait faire remonter les indices jusqu’à 15200/50600. Cependant, le rejet de 14700/48500 pourrait déclencher une nouvelle faiblesse jusqu’à 14600-14500 / 48200-47950.

Sélection de titres techniques

Banque d’État de l’Inde (SBI)

ACHETER, CMP: Rs 364.65, CIBLE: Rs 383, SL: Rs 355

Au cours des deux derniers mois, le titre a été dans un canal baissier après avoir atteint le plus haut historique à environ 425, mais il a réussi à rebondir de sa zone de retracement clé et à former actuellement une formation de graphique Triangle ascendant où il semble que la cassure est susceptible de se produire à partir de sa ligne de résistance.

Havells Inde

ACHETER, CMP: Rs 1,029.65, CIBLE: Rs 1,080, SL: Rs 1,000

Après une baisse par rapport aux sommets de 1230, le titre a formé une base solide dans sa zone de support multiple d’environ 1000, tandis qu’un croisement positif en stochastique proche du support et une cassure de la ligne de tendance en pente à court terme sur le graphique journalier indique un nouveau jambe de mouvement haussier dans le compteur.

BATA Inde

ACHETER, CMP: Rs 1,368.45, CIBLE: Rs 1,440, SL: Rs 1,340

Sur un graphique chronologique plus large, il est évident que l’action a une forte zone de demande dans la fourchette 1300 et 1400 où auparavant elle a formé une formation de baisse, de base et de rallye. Récemment, un modèle de tasse et de poignée sur le graphique journalier peut être vu, d’où une forte hausse est attendue des niveaux actuels.

Power Grid Corporation of India

ACHETER, CMP: Rs 223.4, CIBLE: Rs 235, SL: Rs 216

L’action se négocie dans un modèle de graphique Triangle ascendant avec une activité de volume incrémentielle sur le graphique journalier.De plus, tous les principaux indicateurs de tendance techniques tels que Stochastic et ADX sont solides et intacts. Il est donc très probable qu’une cassure à la hausse par rapport au niveau actuel se produise à court terme.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif (recherche technique sur les actions), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.