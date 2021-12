SBI prévoit de coter sa filiale de fonds communs de placement en 2022

Le prêteur prévoit de céder 6% de sa participation dans la branche des fonds communs de placement, tandis qu’Amundi devrait céder environ 4% de sa participation, ont annoncé mercredi les sociétés dans des documents séparés.

La State Bank of India (SBI) envisage de coter sa filiale de fonds communs de placement, SBI Funds Management (SBI FMPL), une joint-venture entre SBI et Amundi Asset Management, basée à Paris. Le prêteur prévoit de céder 6% de sa participation dans la branche des fonds communs de placement, tandis qu’Amundi devrait céder environ 4% de sa participation, ont annoncé mercredi les sociétés dans des documents séparés.

La banque a déclaré que le comité exécutif du conseil d’administration central de la banque avait donné son approbation pour explorer les possibilités de se débarrasser de 6% du capital de SBI Funds Management par le biais de l’offre publique initiale (IPO). « Après examen de la proposition de la State Bank of India (SBI) d’explorer les possibilités d’une introduction en bourse (IPO) de SBI Funds Management Private Limited (SBI FMPL), Amundi annonce son soutien à cette initiative et son intention de vendre environ 4 % du capital de SBI FMPL dans le cadre de l’introduction en bourse envisagée », a déclaré Amundi dans un communiqué.

Amundi a également déclaré que l’introduction en bourse serait réalisée sur les marchés boursiers indiens en 2022, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de marché. Actuellement, SBI détient 62,6% du capital de SBI FMPL, Amundi 36,8% et 0,6% du capital est détenu par le personnel.

Lors de la cotation, la société deviendra la cinquième société de ce type à être cotée en bourse après UTI AMC, Nippon Life AMC, Aditya Birla Sun Life AMC et HDFC AMC. Auparavant, SBI avait levé plus de 10 300 crores de roupies en répertoriant les cartes SBI en mars 2020.

SBI Mutual Fund a augmenté de 35% en termes d’AUM moyen sur une base annuelle au cours de l’exercice 2021 – de Rs 3,73 lakh crore à Rs 5,04 lakh crore – le plus élevé parmi les six principaux fonds.

Les actions de SBI ont clôturé à Rs 484,90, en baisse de 0,7% ou Rs 3,65, mercredi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.