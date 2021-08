SBI Research : AB-PMJAY, MGNREGA peuvent aider à augmenter la couverture d’assurance dans le secteur non organisé – voici comment

Image représentative

Les programmes phares du gouvernement tels que MGNREGA et Ayushman Bharat-PMJAY peuvent être utilisés pour améliorer la pénétration de l’assurance dans le secteur non organisé du pays, selon SBI Research. Le nombre cumulé d’inscriptions aux régimes d’assurance et de retraite dans toutes les entités en Inde s’élève aujourd’hui à 68,98 crores. , dont 10,34 crores de personnes inscrites dans PMJJBY et 23,40 crores de personnes dans PMSBY, avec un taux de service des réclamations de 93,7% et 77,3% respectivement.

Des progrès importants ont également été réalisés en ce qui concerne la couverture des retraites pour les travailleurs du secteur non syndiqué. Par exemple, sous APY, 3,13 crore de personnes ont été inscrites jusqu’en juin 2021 avec un ratio d’abonnement homme/femme de 56:44.

Dans le dernier rapport « Ecowrap », le Dr Soumya Kanti Ghosh, conseiller économique en chef du groupe, SBI, a recommandé que la portée de l’aide de la sécurité sociale au secteur non organisé puisse être renforcée par deux mesures simples :

1. Par le biais de MGNREGA

MGNREGA a fourni la sécurité des moyens de subsistance jusqu’à présent. Cependant, SBI Research propose qu’il puisse également être utilisé en tant que fournisseur de sécurité sociale.

« Pour chaque 100 jours travaillés, le gouvernement peut verser une cotisation définie de, disons, 10 jours pour créer une sécurité sociale. En outre, il devrait y avoir une inscription obligatoire des travailleurs du MGNREGA dans PMJJBY et PMSBY pour un paiement de seulement Rs 342 (330 + 12). Comme seulement 10 % des ménages/individus accomplissent 100 jours de travail, le coût de l’inscription obligatoire ne sera que de 400 à 500 crores de roupies qui peuvent être pris en charge par le gouvernement et cela pourrait immédiatement profiter à au moins 1 crore de personnes supplémentaires », a déclaré le Dr Ghosh. .

2. Par Ayushman Bharat – PMJAY

Sous Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), un total de 16,14 crores de cartes Ayushman ont été délivrés aux bénéficiaires du programme.

Cependant, le Dr Ghosh a déclaré : « Le gouvernement devrait lancer un programme d’adhésion volontaire pour l’assurance maladie conforme aux programmes de Jan Suraksha. Le système d’opt-in peut être mis en œuvre par prélèvement automatique du montant des intérêts du compte d’épargne et paiement de la police Mediclaim. La taille approximative de l’assurance maladie est maintenant de 58 572 crores de Rs et les intérêts de la caisse d’épargne sont d’au moins 1,35 crores de lakh Rs. Avec le nombre de comptes Jan Dhan à 40 crores, l’assurance maladie dévoilée pourrait potentiellement doubler la couverture Ayushman existante en une seule fois !

