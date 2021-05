SBI Ripple Asia alimente le premier couloir de transfert transfrontalier du Cambodge à l’aide de RippleNet

Compartir

SBI Ripple Asia, une joint-venture entre SBI Holdings et Ripple, facilitera le premier service d’envoi de fonds international du Cambodge utilisant la technologie blockchain.

En collaboration avec SBI LY Hour Bank, filiale de SBI Holdings, SBI Ripple Asia rendra les transferts d’argent entre le Cambodge et le Vietnam plus rapides, moins chers et plus pratiques, grâce à RippleNet, le réseau de paiement en livre. RippleNet est un service financier proposé par Ripple qui utilise XRP pour régler les transactions en temps réel entre les devises de manière efficace, sans friction et pratique. Au nom du groupe SBI, Yoshitaka Kitao, PDG de la banque, a déclaré:

«Nous poursuivrons au maximum les synergies à l’avenir en fournissant généreusement de nouvelles technologies telles que la technologie du grand livre distribué (DLT) promue par le groupe SBI aux entreprises à l’intérieur et à l’extérieur du groupe, en particulier dans la région asiatique en développement rapide. Nous aimerions diriger la mondialisation de la finance en utilisant une technologie de pointe, comme diriger le développement d’un service de transfert d’argent qui intègre des actifs cryptographiques. “

A travers le partenariat, un corridor de paiement sera mis en place entre les banques cambodgienne et vietnamienne. Les services de paiement seront proposés à bas prix et réglés en temps réel en tirant parti de la technologie basée sur la blockchain.

Malgré les revers de Ripple avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui allègue que XRP se négocie en tant que titre non réglementé aux États-Unis, SBI Group a été un allié ferme de Ripple, même si des partenaires comme MoneyGram ont suspendu leur collaboration avec la start-up fintech. Grâce à cela, l’adoption de XRP a considérablement augmenté en Asie face à la demande de Ripple aux États-Unis.

Selon un récent rapport sur les résultats publié par Ripple, la société a réussi à augmenter ses ventes de XRP de 97% au premier trimestre de 2021. Cela se traduit par des ventes de 150,34 millions de dollars en XRP pour le premier trimestre de 2021, par rapport aux ventes nettes de 76,27 millions de dollars. au quatrième trimestre 2020. Il va sans dire que XRP a continué à prospérer malgré la bataille juridique que Ripple mène actuellement.

Une fois l’affaire judiciaire résolue, il se peut même que Ripple ait une chance de rendre publique la société. Récemment, le PDG du groupe SBI, Kitao, a déclaré publiquement qu’il souhaitait que la société devienne publique après le règlement du procès avec la SEC. Cela correspond aux visions du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, pour l’entreprise, comme il l’avait précédemment déclaré lors d’entretiens que Ripple aspire à mener une offre publique initiale (IPO) à l’avenir.

Source de l’image: Shutterstock