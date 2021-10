SBI, Tech Mahindra parmi 142 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 24 actions au plus bas de 52 semaines

Mardi, seulement deux actions, State Bank of India et Tech Mahindra ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines sur le BSE Sensex à 30 actions.

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient de manière volatile, après avoir commencé sur une note ferme, lors d’accords en fin de matinée mardi. S’élevant depuis le plus bas de la journée, Sensex a atteint un sommet de 61 405 jusqu’à présent dans le commerce, tandis que Nifty a atteint 18 265,20 niveaux. Mardi, seulement deux actions, State Bank of India et Tech Mahindra ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines sur le BSE Sensex à 30 actions. L’action SBI a atteint un nouveau sommet de 518,25 Rs, dépassant le sommet d’hier de 515,55 Rs. Tech Mahindra a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 1 629,40 pièce, franchissant son précédent sommet de 1 575,95 Rs pièce, atteint le 20 octobre 2021.

Au total, 142 actions ont atteint mardi leur plus haut niveau respectif de 52 semaines sur l’ESB. Les principales actions étaient Arihant Foundations & Housing, Bank of Baroda, Canara Bank, CG Power and Industrial Solutions, Home First Finance Company India, Indian Bank, Punjab National Bank (PNB), Royal India Corporation, Saregama India et Tanla Platforms. Sur l’ESB 200, seuls six scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines. Il s’agit de la Bank of Baroda, de la Canara Bank, de la Punjab National Bank, de la State Bank of India, de Shriram Transport Finance Co. et de Tech Mahindra.

Au milieu de la volatilité, un total de 24 actions ont touché leurs creux respectifs de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Indostar Capital Finance, Kapil Raj Finance, Oceanaa Biotek Industries, Ozone World, Srei Infrastructure Finance, Supreme Holdings & Hospitality (Inde) et Suvidhaa Infoserve.

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 47 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 9 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines comprennent Aptech, Arihant Foundations & Housing, Art Nirman, Best Agrolife, Canara Bank, CG Power and Industrial Solutions, Digjam, Home First Finance Company India, Indian Bank, Jindal Worldwide, KEC International, Mangalam Global Enterprise, PVR, Sikko Industries, Siyaram Silk Mills, Shriram Transport Finance Company et TCI Express. Alors que les neuf actions, dont Airo Lam, Godawari Power And Ispat, IndoStar Capital Finance, Stylam Industries et SVP Global Ventures, ont atteint leurs plus bas respectifs sur 52 semaines.

