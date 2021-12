SBI, Tech Mahindra, Zee et Gail se classent parmi les meilleurs choix d’actions de HDFC Securities pour 2022

Les analystes de HDFC Securities ont trié sur le volet 10 actions qui, selon eux, ont le potentiel de se redresser au cours de l’année à venir.

Sensex et Nifty ont augmenté de plus de 21% jusqu’à présent en 2021, les valorisations étant désormais préoccupantes. À l’approche de 2022, la société de courtage nationale HDFC Securities n’attend que des rendements modestes des indices de référence. Les analystes de la société de courtage ont fixé un objectif de 62 000 sur Sensex et de 18 500 à 19 000 sur l’indice plus large Nifty 50. Cependant, ils ont trié sur le volet 10 actions qui, selon eux, ont le potentiel de se redresser au cours de l’année à venir. La liste comprend, entre autres, la State Bank of India, Zee Entertainment Enterprises et Tech Mahindra.

Aditya Birla Capitale

Aditya Birla Capital est la holding de toutes les activités de services financiers du groupe Aditya Birla. En 2021, l’action a bondi de plus de 31% pour se négocier désormais à Rs 117 par action. La société a vu ses ventes augmenter de 15,3% en glissement annuel tandis que son bénéfice net a grimpé de 21,6% en glissement annuel. « AB Finance reste concentré sur le renforcement de la granularité entre les segments tout en réduisant la taille des tickets à tous les niveaux. ABHFL a continué à se concentrer sur le logement abordable, qui a doublé son AUM au cours des 2 dernières années et représente 33% du total AUM du financement du logement », a déclaré HDFC Securities. La vive concurrence des pairs et des nouveaux entrants et la détérioration de la qualité des actifs dans le portefeuille de prêts en raison de la troisième vague de pandémie de Covid sont quelques-unes des préoccupations concernant le titre.

GAIL

GAIL est la principale société indienne de transport et de distribution de gaz en Inde et est engagée dans diverses activités allant du transport et de la distribution de gaz au traitement. HDFC Securities a souligné que GAIL prévoyait de se développer dans la pétrochimie, les produits chimiques de spécialité et les énergies renouvelables pour compléter la croissance de son activité principale. « La volatilité des prix du pétrole et du gaz, une réduction des tarifs plus élevée dans les pipelines existants et des changements réglementaires pourraient avoir un impact sur sa croissance dans un proche avenir », indique le rapport. GAIL a gagné 6% en 2021 pour se négocier à Rs 131 par action.

Zinc hindoustan

L’action a augmenté de 32% jusqu’à présent cette année et se négocie désormais à Rs 315 par action. L’entreprise est l’un des plus grands et les seuls fabricants intégrés de zinc-plomb et d’argent en Inde. « La Cour suprême a autorisé le désinvestissement de la part résiduelle du Centre de 29,5 % sur le marché libre en novembre. Après le désinvestissement, il devrait être mieux évalué », a déclaré HDFC Securities.

Laboratoires Ipca

Ipca Labs a connu une année 2021 lamentable en termes de performance boursière, en baisse de 6% jusqu’à présent. HDFC Securities a déclaré qu’il était positif pour Ipca Labs grâce à une forte croissance des volumes de formulation nationale, une qualité concurrentielle et constante entraînant de meilleures perspectives commerciales dans le segment des API, un B/S solide sans dette et des ratios de rendement élevés, et une meilleure traction dans les marchés internationaux tels que l’Europe et l’Asie. L’action se négocie à Rs 2 048 par action.

Mahindra & Mahindra

Le géant de l’automobile devrait terminer l’année avec environ 12% de rendements. Mahindra & Mahindra possède un solide portefeuille de produits allant des tracteurs aux voitures particulières. « Il prévoit de lancer 13 nouveaux produits sur les véhicules utilitaires légers, les SUV et les 3W pour stimuler la croissance à moyen terme, dont 20% seront des véhicules électriques », a déclaré HDFC Securities. M&M se négocie à Rs 824 par action.

Financière maximale

Max Financial est le quatrième acteur de l’assurance-vie privée en Inde. « Compte tenu de la marque forte, du leadership et des vents favorables liés à la financiarisation de l’épargne, nous restons optimistes quant à la croissance future de l’entreprise », a déclaré HDFC Securities. Le partenariat stratégique de Max avec Axis Bank offre une capacité de distribution à long terme, mettant fin à l’incertitude et à l’anxiété du marché concernant l’avenir de Max Life (MAXL) et de l’accord de distribution d’Axis Bank, ont-ils ajouté. L’action se négocie à Rs 966 pièce, en hausse de 40% en 2021.

Max Santé

Max Health est une chaîne hospitalière avec 17 établissements et près de 3 400 lits. « La forte croissance des revenus est due à une pénétration accrue de l’assurance maladie, à une meilleure combinaison de patients, à l’augmentation de l’ARPOB, à la croissance du tourisme médical et à la concentration sur les spécialités. L’optimisation de la composition des payeurs offre des possibilités d’expansion des marges », indique la note. L’action est en hausse de 184% cette année pour se négocier désormais à Rs 404,9 par action.

Banque Nationale de l’Inde

SBI est le plus grand prêteur public du pays. « SBI est presque à l’abri de tout risque lié au passif à ce stade, compte tenu de sa base de dépôts vaste et granulaire et de la participation majoritaire du gouvernement. Elle est mieux placée pour réduire les inquiétudes sur la qualité des actifs que de nombreuses autres grandes banques en raison de la qualité de ses portefeuilles de prêts », a noté HDFC Securities. Le cours de l’action SBI a augmenté de 66% cette année pour se négocier désormais à 464 Rs par action.

Tech Mahindra

La majeure en informatique a gagné 71,88% jusqu’à présent cette année et se négocie désormais à Rs 1 680 par action. HDFC Securities a déclaré que Tech Mahindra est bien placé pour étendre une part équitable des services de réseau 5G et que la société connaît une stratégie de grande transaction et une approche dirigée par le client.

Entreprises de divertissement Zee

Outre la forte reconnaissance de Zee dans l’industrie des médias et du divertissement, les analystes ont pris note de la fusion avec Sony, augmentant leur biais haussier pour le titre. « L’entité fusionnée deviendra le leader du marché avec environ 25% de part de marché grâce à de larges offres, à des données financières solides et à de solides entreprises numériques et droits sportifs », ont-ils déclaré. Le cours de l’action Zee a augmenté de 54% en 2021, pour se négocier désormais à Rs 347 par action.

