SBI, Titan, Sun Pharma parmi 286 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB alors même que Sensex et Nifty chutent

Même si les indices boursiers se négociaient dans le rouge aujourd’hui, trois actions – la State Bank of India (SBI), Sun Pharmaceuticals, Titan Company – ont atteint des sommets de 52 semaines sur le BSE Sensex à 30 actions.

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient dans le rouge mardi après-midi en raison de la faiblesse des indices asiatiques alors que les prix du pétrole montaient en flèche. Plus tôt dans la journée d’hier, les principaux indices ont échelonné leurs sommets respectifs en une journée. Même si les indices boursiers se négociaient dans le rouge aujourd’hui, trois actions – State Bank of India (SBI), Sun Pharmaceuticals, Titan Company – ont atteint des sommets de 52 semaines sur le BSE Sensex à 30 actions. Les actions SBI ont dépassé le sommet d’hier de 475 Rs chacune et ont atteint 478,45 Rs chacune. De même, les actions de Sun Pharma ont atteint Rs 842,05 et Titan Rs 2464,15 chacune.

Un total de 286 actions a atteint mardi son plus haut niveau respectif de 52 semaines sur l’ESB. Les principales actions comprennent Angel Broking, DB Realty, Century Plyboards, Delta Corp, Avenue Supermarts, Indian Hotels Co, Jubilant FoodWorks, Jubilant Ingrevia, Tata Motors, Tata Power Co et Welspun India. Sur l’ESB 200, 15 actions au total se négociaient à leurs plus hauts de 52 semaines. Ceux-ci comprenaient IDBI Bank, SRF, Pidilite Industries, Torrent Power et UBL, entre autres.

Même si BSE Sensex se négociait avec des pertes, aucune action n’a atteint un creux de 52 semaines sur le Sensex à 30 actions. Au total, 11 actions ont touché leur plus bas de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Bangalore Fort Farms, Krsnaa Diagnostics, Purple Entertainment, Sun Retail et SBL Infratech, entre autres.

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 130 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 6 actions leurs plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines incluent Aditya Birla Fashion and Retail Ltd, Atul Auto, Barbeque Nation Hospitality Ltd, Cholamandalam Financial Holdings, Avenue Supermarts, Equitas Holdings, Indian Energy Exchange, Jain Irrigation Systems, Paras Defence and Space Technologies, Radico Khaitan, Trident , entre autres. D’un autre côté, six actions, dont la nouvellement cotée Aditya Birla Sun Life AMC, Bharti Airtel RE et Pasupati Acrylon ont atteint leurs plus bas respectifs de 52 semaines.

