SBI va acquérir près de 10 % du capital de India International Clearing Corporation

L’investissement stratégique dans IICC vise à renforcer l’infrastructure des marchés financiers, a déclaré jeudi SBI dans un dossier réglementaire.

La State Bank of India (SBI) a annoncé jeudi qu’elle allait acquérir environ 10 pour cent des parts de l’India International Clearing Corporation (IICC).

IICC est la première société de compensation internationale créée à GIFT-IFSC qui agit en tant que contrepartie centrale fournissant des services de compensation et de règlement et de gestion des risques.

Il compense et règle les dérivés indiciels et sur actions, les dérivés de change et les titres de créance.

SBI a déclaré qu’il devrait acquérir jusqu’à 9,95 % du capital, sous réserve d’un investissement maximal de 34,03 crores de roupies, d’ici le 32 mars 2022, dans IICC.

