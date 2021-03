SBI va réorganiser les opérations de prêt des MPME pour accroître leur efficacité

Il existe quatre verticaux dans les opérations de prêt aux MPME du SBI: le centre des PME et les chargés de relations, le financement de la chaîne d’approvisionnement, la CGTMSE et le financement des clusters.

La State Bank of India (SBI) prévoit de réorganiser l’ensemble de sa configuration opérationnelle pour les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en vue d’améliorer les délais d’exécution (TAT) et l’expérience client tout en maîtrisant les créances douteuses. La banque a lancé une demande de propositions (RFP) sollicitant des offres de consultants pour mener à bien le processus.

Dans le document d’appel d’offres du 26 mars, la banque a indiqué qu’elle souhaitait augmenter sa part de marché dans cette catégorie, qui s’élève actuellement à 15%. «Avec l’objectif de devenir le banquier de choix pour les MPME, SBI a l’intention d’améliorer les processus et la structure existants dans l’espace des PME pour obtenir une amélioration de la part de marché / améliorer le portefeuille tout en garantissant la qualité des actifs», a déclaré SBI.

Le document révèle certaines lacunes dans les flux opérationnels existants de la banque. Par exemple, le parcours du fonds fiduciaire de garantie de crédit pour les micro et petites entreprises (CGTMSE) est entièrement manuel car il n’y a pas d’interface avec le portail du fonds. La banque affirme que les prélèvements ont été médiocres dans ce segment et qu’il est nécessaire d’identifier les lacunes dans l’intégration qui se traduisent par des actifs non performants (NPA). SBI doit également développer des outils d’analyse pour générer des activités de financement de la chaîne d’approvisionnement à partir de sa base de compte courant (CA) existante.

Il existe quatre verticaux dans les opérations de prêt aux MPME du SBI: le centre des PME et les chargés de relations, le financement de la chaîne d’approvisionnement, la CGTMSE et le financement des clusters.

Au centre PME, la banque souhaite identifier les lacunes dans le processus de bout en bout d’origination, de sanction et de suivi des prêts et proposer des changements dans le flux de processus et la numérisation de bout en bout spécifiques aux prêts jusqu’à Rs 1 crore. Ils cherchent également à réduire le TAT et à améliorer l’intégration. En ce qui concerne l’habilitation du gestionnaire de relations (RM), le consultant sera tenu de comparer les offres numériques des MR de pairs et d’identifier les domaines d’obtention de données qui peuvent être numérisés et centralisés, y compris la mise à disposition d’un outil numérique pour travailler de n’importe où.

Dans le secteur vertical du financement de la chaîne d’approvisionnement (SCF) également, SBI souhaite comparer les voyages de financement des concessionnaires / fournisseurs actuels avec les «meilleurs acteurs mondiaux et identifier les lacunes». Le consultant devra développer des capacités d’analyse de la chaîne de valeur, y compris un cadre d’analyse sur le manque de flux de transaction de la base de compte courant (CA) existante pour générer des prospects pour l’intégration des fournisseurs et des concessionnaires.

Le consultant sera chargé d’identifier les raisons d’un faible prélèvement dans les schémas CGTMSE et de proposer des mesures d’amélioration. Ils devront également identifier les lacunes dans l’intégration qui pourraient nuire à la qualité des actifs.

Dans le financement des clusters, la banque souhaite intégrer des atténuants des risques. Il s’attend à ce que le consultant suggère un mécanisme de coordination avec diverses agences gouvernementales pour une poussée accrue dans le portefeuille de clusters. Le consultant devra également faire appel à de nouvelles fintechs pour un partenariat avec la banque, entre autres.

SBI dispose d’une équipe de 1770 RM pour fournir des services spécialisés aux MPME selon leurs besoins. Il dispose d’un réseau de plus de 1 100 succursales spécialisées à forte intensité de PME et MPME. Son portefeuille de PME a augmenté de 5,6% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à `2,94 lakh crore à la fin décembre 2020. Le ratio NPA s’est établi à 6,85% dans le segment des PME au milieu d’une ordonnance judiciaire provisoire de ne pas reconnaître les NPA après le 31 août, 2020. L’ordre a depuis été levé.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.