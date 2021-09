SBI Vs HDFC Vs Kotak Home Loans: Taux d’intérêt, caractéristiques comparées pour les faibles IME

En outre, la Punjab National Bank et la Bank of Baroda ont également proposé des offres de taux d’intérêt bas pour les emprunteurs de prêts immobiliers.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers semblent attrayants au niveau actuel, car la plupart des principaux fournisseurs de prêts immobiliers proposent des taux d’intérêt compris entre 6,5 pour cent et 6,7 pour cent. Le taux d’intérêt est certainement au plus bas depuis plusieurs années et avec des prix de l’immobilier bas dans la plupart des villes du pays, l’environnement semble propice à la fois aux utilisateurs finaux et aux investisseurs. Avec des avantages fiscaux sur les prêts immobiliers, vous pouvez créer un actif à long terme en diversifiant vos investissements dans l’immobilier.

Examinons les offres de prêt immobilier de certaines des principales banques du pays. SBI et Kotak Bank avaient récemment annoncé des offres de prêt immobilier et il est temps pour un emprunteur d’explorer les meilleures options de prêt immobilier en approchant les banques et les sociétés de financement du logement.

PRÊTS À LA MAISON KOTAK

Kotak Mahindra Bank a réduit les taux d’intérêt de ses prêts immobiliers de 15 points de base (pb) de 6,65 % à 6,50 % par an. Ce taux spécial de 6,50 % par an est une offre limitée pour les fêtes de fin d’année commençant le 10 septembre et se terminant le 8 novembre 2021. Le taux d’intérêt du prêt immobilier Kotak Bank à partir de 6,5 % sera applicable à tous les nouveaux prêts immobiliers ainsi qu’aux prêts refinancés ou au solde. transférer des prêts d’autres banques.

Toute personne salariée entre 18 et 60 ans et travailleur indépendant entre 18 et 65 ans peut bénéficier du prêt immobilier Kotak Bank pour une période de prêt pouvant aller jusqu’à 20 ans ou pour la durée restante du prêt proposé à reprendre, selon la plus faible des deux.

Taux de transfert de solde

Salarié – Tout montant de prêt : à partir de 6,50 %

Indépendant – Tout montant de prêt : 6,60 % et plus

Non-transfert de solde

Salarié – Tout montant de prêt : 6,50 % – 7,10 %

Travailleur indépendant – Tout montant de prêt : 6,65 % – 7,25 %

PRÊTS IMMOBILIERS SBI

SBI, dans une initiative unique en son genre, propose des prêts immobiliers liés au score de crédit à seulement 6,70 %, quel que soit le montant du prêt. Ce taux d’intérêt est également applicable aux cas de transfert de solde. La Banque renonce également aux frais de traitement et à la prime d’intérêt liée à la renonciation à l’occupation pour les emprunteurs de prêts immobiliers.

Auparavant, un emprunteur bénéficiant d’un prêt supérieur à Rs 75 lakh devait payer un taux d’intérêt de 7,15 %. Avec l’introduction des offres festives, un emprunteur peut désormais bénéficier d’un prêt immobilier pour n’importe quel montant à un taux aussi bas que 6,70%. L’offre se traduit par une économie de 45 points de base, ce qui se traduit par une économie d’intérêts énorme de plus de Rs 8 lakh, pour un prêt de Rs 75 lakh avec une durée de 30 ans.

Le SBI a supprimé cette distinction entre un emprunteur salarié et un emprunteur non salarié entraînant ainsi une économie de 15 points de base sur les taux d’intérêt.

PRÊTS À LA MAISON HDFC

Le plus grand prêteur hypothécaire du pays, HDFC, propose des prêts immobiliers à partir de 6,70 % pour toutes les tranches de prêts et pour tous les clients ayant une cote de crédit de 800 et plus. On peut se prévaloir du prêt immobilier HDFC à partir de 6,70 % par an du 20 septembre 2021 au 31 octobre. L’offre sera applicable à toutes les nouvelles demandes de prêt, quel que soit le montant du prêt ou la catégorie d’emploi.

Avant cette offre spéciale, le taux pour les clients salariés pour les prêts supérieurs à Rs 75 lakh et la cote de crédit de 800 et plus était de 7,15 % et pour les travailleurs indépendants de 7,30 %. Par conséquent, la réduction effective pour ces clients pourrait aller jusqu’à 45 bps pour les salariés et jusqu’à 60 bps pour les travailleurs indépendants.

En outre, la Punjab National Bank et la Bank of Baroda ont également proposé des offres de taux d’intérêt bas pour les emprunteurs de prêts immobiliers. Il est temps d’explorer quelques options et de se contenter du meilleur taux d’intérêt pour un prêt immobilier.

