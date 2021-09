SC a raison, pas autour du pot sur Pegasus

L’épisode de Pegasus nous a tous laissés plus que inquiets pour nos droits à la vie privée, et il est important pour les citoyens indiens que le SC adopte une position ferme. La justice est désormais notre meilleur espoir.

La Cour suprême a bien fait d’essayer de pousser le Centre à révéler si le logiciel Pegasus a été utilisé pour espionner des individus, comme cela a été allégué. Il n’a pas semblé impressionné par l’affirmation du solliciteur général Tushar Mehta selon laquelle les informations sur l’utilisation ou non du logiciel espion israélien ne devraient pas être rendues publiques car cela ne serait pas dans “l’intérêt national plus large” et le tribunal, comprenant le juge en chef NV Ramana et les juges Surya Kant et Hima Kohli, a raison de demander un affidavit détaillé.

Malgré l’insistance du tribunal, le Centre reste réticent à dire la vérité au motif que cela ne serait pas dans l’intérêt du pays et pourrait affecter la sécurité nationale. Au contraire, il est dans l’intérêt des citoyens qui ont le droit de savoir si le gouvernement a utilisé le logiciel Pegasus pour obtenir des informations et s’il le fait conformément à la loi. C’est une question d’intimité individuelle.

Comme nous le savons, les gouvernements français et israélien ont ordonné une enquête immédiatement après que l’espionnage a été découvert par un consortium mondial de 19 organisations médiatiques le 18 juillet. Dans le cas de l’Inde, une enquête indépendante peut donner quelques indices, mais le gouvernement doit y participer. et préciser s’il a joué un rôle dans cet épisode.

Le point est que les atteintes présumées à la vie privée – les téléphones qui auraient été mis sur écoute appartiennent à des politiciens, des militants, des journalistes et des avocats – ne doivent pas être prises à la légère ; si effectivement le gouvernement est clair, pourquoi seuls certains ministres font-ils des déclarations anodines plutôt que le ministre de l’Intérieur nous donne une réponse appropriée au Parlement? En effet, la réticence du gouvernement à s’engager avec les législateurs est déconcertante.

Cela ajoute au malaise créé par l’utilisation croissante de la technologie pour suivre et surveiller les informations sur les citoyens. S’il est vrai, comme le prétend le gouvernement, qu’il n’y a pas eu d'”interception non autorisée”, il lui suffit de fournir un rapport complet. Il doit être enregistré pour indiquer s’il a acheté ou non le logiciel espion qui est généralement vendu uniquement aux « gouvernements contrôlés ».

En fait, dans un cas antérieur (2019), le logiciel de NSO aurait été utilisé par le gouvernement via le système de messagerie WhatsApp pour surveiller illégalement les comptes de plus de 100 citoyens. Malheureusement, le Comité permanent du Parlement sur l’informatique, dirigé par Shashi Tharoor, n’a fait aucun progrès sur la question. C’était une occasion perdue, et les chefs de l’opposition auraient dû travailler pour trouver des informations pertinentes.

En fait, une réunion prévue le 28 juillet pour délibérer sur « la sécurité et la confidentialité des données des citoyens » s’est avérée être un échec complet avec des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, MEITY et DoT s’absentant pour diverses raisons. Ce genre de mépris pour une réunion de groupe parlementaire suggère que le gouvernement n’est pas intéressé à discuter du sujet avec les chefs de l’opposition.

Le SC a été retenu et accommodant tout en appelant un chat un chat. Le juge Ramana a déclaré, sans équivoque, que le SG tourne autour du pot et a donné au gouvernement le temps de « repenser » alors qu’il rédige son ordonnance provisoire. L’épisode de Pegasus nous a tous laissés plus que inquiets pour nos droits à la vie privée, et il est important pour les citoyens indiens que le SC adopte une position ferme. La justice est désormais notre meilleur espoir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.