SC accepte d’entendre l’appel de Vedanta pour ouvrir l’usine de Tuticorin pour la production d’oxygène

«Il y a presque une urgence nationale et vous (TN) ne mettez pas de rayons dans la solution. Nous l’entendrons (Vedanta) demain (vendredi) », a déclaré le CJI.

La Cour suprême a accepté jeudi d’entendre le plaidoyer de Vedanta pour l’ouverture de son usine de cuivre Sterlite fermée à Tuticorin dans le Tamil Nadu pour produire 1050 tonnes d’oxygène par jour (TPD) qui peuvent être fournies aux hôpitaux gratuitement pour traiter les patients Covid-19. L’oxygène ainsi produit serait mis à la disposition du gouvernement central pour être distribué selon ses instructions, a déclaré la société.

Vedanta veut également «entreprendre les soins et l’entretien essentiels de l’état de détérioration de l’usine de cuivre qui a conduit à la corrosion et à l’affaiblissement structurels» et aux «fuites d’acide».

Un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde a rejeté l’objection soulevée par le gouvernement du Tamil Nadu selon lequel le tribunal suprême avait précédemment rejeté la demande de la société de rouvrir l’usine pour des raisons environnementales. Le gouvernement de l’État, par l’intermédiaire de l’avocat principal CS Vaidyanathan, a déclaré qu’aucune production d’oxygène ne peut être démarrée par le Vedanta avant deux à quatre semaines et «il y a un déficit de confiance au Tamil Nadu».

«Nous comprenons tout cela. Nous veillerons au respect de toutes les normes environnementales par l’usine et son installation de production d’oxygène serait autorisée à fonctionner. Nous sommes sur l’usine d’oxygène », a déclaré le banc à Vaidyanathan.

Alors qu’il cherchait une audience urgente, l’avocat principal Harish Salve, comparaissant pour Vedanta, a fait valoir que des gens mouraient quotidiennement et que la société peut produire et fournir de l’oxygène pour traiter les patients Covid. «Nous pouvons commencer dans cinq à six jours si vous donnez le feu vert aujourd’hui. L’entreprise peut y fabriquer des tonnes d’oxygène chaque jour et est prête à les fournir gratuitement… Vedanta cherche à effectuer des travaux de réparation et à redémarrer l’usine d’oxygène pour l’unité de cuivre et cette unité peut fabriquer des milliers de tonnes d’oxygène », a-t-il déclaré.

Vedanta a également précisé qu’il ne souhaitait pas redémarrer son usine, mais uniquement assurer la maintenance de l’usine. L’usine gérée par Vedanta arm Sterlite a été scellée par le gouvernement TN le 28 mai 2018 pour des raisons environnementales. Treize personnes ont été tuées lorsque la police a ouvert le feu lors d’une manifestation contre la pollution de l’environnement prétendument causée par l’usine. Depuis lors, la société a poursuivi diverses séries de litiges devant différentes instances.

Le solliciteur général Tushar Mehta a également appuyé la réouverture de l’usine de cuivre de Vedanta pour la production d’oxygène. «Le pays a cruellement besoin d’oxygène et le Centre augmente l’oxygène de n’importe quelle source. Vedanta veut rendre son usine opérationnelle, mais laissez Vedanta la rendre opérationnelle uniquement pour fabriquer de l’oxygène à des fins de santé », a déclaré le SG, ajoutant« entre la protection de l’environnement et la protection de la vie humaine, nous devons pencher en faveur de la protection de la vie humaine ».

