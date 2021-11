SC accorde à Param Bir Singh la protection contre l’arrestation, lui demande de se joindre à l’enquête ; L’ex-flic de Mumbai « très bien en Inde »

La soumission de l’avocat de Param Bir Singh est intervenue après que la plus haute juridiction a déclaré la semaine dernière qu’elle n’entendrait pas l’appel déposé par lui tant qu’elle ne saura pas où il se trouve.

La Cour suprême a accordé lundi une protection contre l’arrestation à l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, et lui a ordonné de se joindre à l’enquête dans le cadre d’une affaire d’extorsion. La plus haute juridiction a adressé des avis au gouvernement du Maharashtra et à la CBI et a publié l’affaire pour audience le 6 décembre.

La décision du tribunal suprême est intervenue après que l’avocat de Singh a déclaré à la Cour suprême que l’ancien policier de Mumbai était prêt à comparaître devant la CBI dans les prochaines 48 heures. Il a déclaré que Singh était « beaucoup en Inde » et qu’il ne s’enfuyait pas, et qu’il se cachait alors qu’il était menacé de mort par la police.

La soumission de l’avocat de Singh est intervenue après que la plus haute juridiction a déclaré la semaine dernière qu’elle n’entendrait pas un appel déposé par lui tant qu’elle ne saura pas où il se trouve. La magistrature a clairement indiqué qu’elle n’allait pas le traiter différemment et a ajourné l’audience au 22 novembre.

Singh fait face à au moins quatre cas d’extorsion et jusqu’à présent, des rapports ont suggéré qu’il aurait peut-être fui le pays.

L’officier supérieur de police avait approché le SC contre le jugement de la Haute Cour du 16 septembre rejetant son appel contestant les deux enquêtes préliminaires ouvertes contre lui par le gouvernement du Maharashtra.

