SC admet l’appel de Videocon RP visant à obtenir des documents auprès des hauts gradés suspendus

La Cour suprême a admis lundi un appel de Pravin R Navandar, le professionnel de la résolution de l’insolvabilité (RP) de Videocon Oil Ventures (VOVL), sollicitant des documents de la direction suspendue dirigée par Venugopal Dhoot et d’autres pour déterminer les opérations d’annulation liées à la dette. les filiales de l’entreprise chargée par l’intermédiaire desquelles la participation dans les blocs de pétrole et de gaz serait détenue au Brésil.

Un banc dirigé par la juge Indira Bannerjee tout en admettant l’appel a suspendu une partie de l’ordonnance de la NCLAT qui a renvoyé l’affaire à la NCLT.

« Il y aura sursis à l’exécution du jugement et de l’ordonnance attaqués dans la mesure où l’affaire a été renvoyée au Tribunal national du droit des sociétés, avec instruction de statuer à nouveau sur la même chose, pour une période de huit semaines ou jusqu’à nouvel ordre, selon est plus tôt. Que l’appel soit inscrit pour élimination définitive le 27 octobre », a déclaré le tribunal suprême dans sa brève ordonnance.

Navandar a contesté l’ordonnance de la NCLAT de juillet selon laquelle les anciens promoteurs, dont Doot, qui est le directeur général de Videocon Industries (la société holding de VOVL), n’étaient pas responsables d’aider le RP en fournissant les documents et informations nécessaires à l’enquête et à la détermination. des opérations d’annulation, la préparation de la note d’information et la mise en œuvre de diverses conformités statutaires.

L’avocat principal Sanjiv Sen, comparaissant pour le RP, a fait valoir que les informations demandées à Dhoot et à d’autres étaient nécessaires pour préserver la valeur des biens de la société débitrice et gérer ses opérations dans le cadre d’une continuité d’exploitation. La liste des documents recherchés par le PR concernait les filiales de la VoVL, plus particulièrement Videocon Hydrocarbon Holdings et Videocon Energy Brazil, à travers lesquelles sont détenues les participations dans des blocs pétroliers et gaziers au Brésil.

Il était nécessaire pour l’appelant de recueillir des informations relatives aux filiales de la société débitrice, plus particulièrement VHHL et VEBL, car les actifs pétroliers et gaziers au Brésil comprennent des opérations importantes dont la société débitrice tire une partie importante de sa valeur.

Navandar a déclaré que les appréhensions concernant la survenance de transactions évitables ont été confirmées par le projet révisé du rapport du vérificateur des transactions du 13 juillet (suite à l’adoption de l’ordonnance contestée), faisant de nombreuses observations clés.

Si les informations requises n’étaient pas mises à la disposition du PR et si les opérations faisant l’objet du rapport du Commissaire aux opérations ne peuvent être examinées faute de preuves, cela entraînerait une perte importante pour le CoC, composé des banques du secteur public, et finalement une perte importante de fonds publics, a déclaré le RP dans son appel. Il a ajouté que la valeur totale des transactions évitables potentielles était d’environ Rs 16 300 crore.

