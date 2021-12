SC autorise la reprise des activités de construction dans les hôpitaux de Delhi

L’absence de mouvement du vent par temps froid n’arrange pas non plus les choses, car le smog épais s’accumule sur la ville et reste immobile en raison du manque de vitesse du vent. (Crédit : L’Indian Express)

Prenant connaissance d’un affidavit déposé par le gouvernement de Delhi, le tribunal d’Apex a autorisé la reprise des activités de construction dans divers hôpitaux de la capitale nationale. Le gouvernement du territoire de l’Union de Delhi avait précédemment déposé un affidavit devant la Cour suprême pour maintenir les hôpitaux de Delhi hors du champ d’application de l’interdiction des activités de construction imposée par la Cour suprême en raison de la détérioration de la qualité de l’air dans la ville.

La Cour suprême a accepté le plaidoyer du gouvernement et a autorisé les hôpitaux à reprendre leurs activités de construction. La plus haute juridiction a en outre publié l’affaire pour audience le 10 décembre, a rapporté l’agence de presse ANI. Selon certaines informations, le gouvernement de Delhi avait demandé au tribunal d’exempter les hôpitaux de la ville de l’interdiction des activités de construction à la suite de la peur de la variante Omicron. La décision prise par la Cour suprême devrait aider les hôpitaux à renforcer les infrastructures de santé pour faire face à la probable troisième vague de coronavirus dans la ville.

La plus haute juridiction avait précédemment envoyé un avis au gouvernement central ainsi qu’au gouvernement de Delhi pour énumérer les mesures qu’ils avaient prises pour atténuer la grave pollution de l’air. Le tribunal avait également imposé une interdiction totale des activités de construction dans la capitale nationale. La qualité de l’air s’est détériorée sans répit ces derniers jours. L’indice de qualité de l’air de la capitale nationale est resté très mauvais ces derniers jours. Vendredi, l’AQI restait très faible tôt le matin à 358 dans la ville, a rapporté l’agence de presse PTI.

L’indice de qualité de l’air (IQA) reste également pire dans les régions voisines de la capitale nationale, notamment Faridabad (289), Greater Noida (250), Ghaziabad (331), Gurgaon (309) et Noida (315). L’absence de mouvement du vent par temps froid n’arrange pas non plus les choses, car le smog épais s’accumule sur la ville et reste immobile en raison du manque de vitesse du vent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.