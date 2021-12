SC autorise Yes Bank à voter à l’AGA de Dish TV

La police ici a fait ce que même le Tribunal national du droit des sociétés n’a pas fait (geler les actions et les droits de vote) ».

Dans un grand soulagement pour Yes Bank, la Cour suprême a suspendu mardi l’ordonnance de la police de l’Uttar Pradesh qui ordonnait le gel des droits de vote de la banque dans la participation de Dish TV India, propriété du groupe Essel.

Dans le cadre de son enquête sur la plainte pénale déposée contre Yes Bank par le fondateur du groupe Essel, Subhash Chandra, la police de l’UP a gelé le 5 novembre les droits de vote sur la participation de Yes Bank détenue dans Dish TV India et a également empêché le prêteur de transférer le crore de 44,53 actions ou d’exercer des droits sur les actions « jusqu’à la fin de l’enquête ou de nouvelles ordonnances ».

Dish TV India, propriété du groupe Essel, a annoncé lundi soir avoir reporté d’un mois son assemblée générale annuelle, prévue mardi.

Dépréciant la pratique consistant à court-circuiter les ordonnances judiciaires en utilisant la force de police, un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a déclaré que l’utilisation de la procédure pénale pour obtenir des résultats de procédures civiles aurait des conséquences dangereuses et « nous devons examiner la conséquence globale ». Il a suspendu les poursuites pénales contre Yes Bank et a demandé une réponse du gouvernement de l’UP, de Chandra et d’autres.

Insistant sur la nécessité de protéger les droits des prêteurs, il s’est sérieusement opposé à l’action de la police dans une affaire d’entreprise, déclarant « nous ne pouvons pas permettre aux policiers siégeant à Gautam Buddha Nagar de geler les droits de vote d’un actionnaire.

La police ici a fait ce que même le Tribunal national du droit des sociétés n’a pas fait (geler les actions et les droits de vote) ».

« Prima facie, à ce stade, nous estimons qu’il serait nécessaire de protéger l’intérêt du requérant (Yes Bank) à l’égard des actions nanties, le nantissement ayant été certes invoqué. Par conséquent, nous émettons un avis et ordonnons qu’en attendant d’autres ordonnances, il y aura une suspension de l’exécution des avis contestés en date du 5 novembre 2021. Il y aura également une suspension des autres procédures en rapport avec le FIR en date du 12 septembre 2020 déposé au poste de police de Noida, secteur 20 », indique l’ordre.

Le tribunal suprême a également affiché l’affaire pour une nouvelle audience le 12 janvier. Yes Bank avait déplacé le SC après l’ordonnance du 25 novembre de la Haute Cour d’Allahabad qui a rejeté sa requête visant à annuler le FIR déposé par Chandra.

Yes Bank avait déboursé des prêts de 5 270 crores de Rs au groupe Essel et à ses sociétés sœurs entre 2016 et 2018. La banque a acquis une participation de 24,5% dans Dish TV après que ses promoteurs n’ont pas remboursé leur dette et qu’un gage de 42 crores de Rs a été invoqué.

BSE, NSE et RBI ont été informés de cette invocation au début de 2020. En septembre de l’année dernière, Chandra a déposé une plainte auprès de la police contre la banque et son ancienne direction dirigée par Rana Kapoor, les accusant de fraude lors de la négociation d’un accord de fusion entre Videocon D2H et Dish. TV Inde. L’affaire fait l’objet d’une enquête par la police de l’UP.

