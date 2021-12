SC Collegium refuse la confirmation au juge de Bombay HC qui a rendu un verdict «peau à peau»

Le 18 novembre, le tribunal suprême avait annulé les deux jugements du juge Ganediwala rendus en janvier de cette année, interprétant les dispositions relatives aux agressions sexuelles en vertu de la loi POCSO.

Le Supreme Court Collegium aurait refusé de recommander le nom de la juge Pushpa Ganediwala, juge supplémentaire de la Haute Cour de Bombay, pour nomination en tant que juge permanent dans le contexte de son jugement controversé « peau à peau ». La décision du collège signifie qu’elle serait rétrogradée à la magistrature du district.

Le 18 novembre, le tribunal suprême avait annulé les deux jugements du juge Ganediwala rendus en janvier de cette année, interprétant les dispositions relatives aux agressions sexuelles en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO).

La juge, qui siégeait au banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay, avait fait l’objet de nombreuses critiques après avoir accordé la liberté sous caution à un homme accusé d’avoir tripoté un mineur, affirmant qu’il n’y avait pas eu de « contact peau à peau et donc, il ne peut pas être qualifié d’agression sexuelle » en vertu de la loi POCSO.

Le collège, dirigé par le juge en chef NV Ramana, comprend également les juges UU Lalit et AM Khanwilkar, et il s’est réuni le 14 décembre, selon des sources citées par l’agence de presse PTI. Selon les sources, la décision de ne pas recommander le nom du juge Ganediwala pour la nomination en tant que juge permanent a été prise lors de la réunion.

Le collège a cependant approuvé la proposition de nomination de trois autres juges supplémentaires de la Haute Cour de Bombay en tant que juges permanents. Les trois juges supplémentaires de la Haute Cour de Bombay dont les noms ont été approuvés sont les juges Madhav Jayajirao Jamdar, Amit Bhalchandra Borkar et Shrikant Dattatray Kulkarni.

Le collège a également décidé de recommander que le juge Abhay Ahuja soit nommé juge supplémentaire de la Haute Cour de Bombay pour un nouveau mandat d’un an à compter du 4 mars 2022.

Dans une autre décision, le collège a approuvé le 14 décembre la proposition de nomination d’un juge supplémentaire, le juge Aniruddha Roy de la Haute Cour de Calcutta en tant que juge permanent de cette cour.

