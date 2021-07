SC demande à la famille Kirloskar de servir de médiateur et non de plaider

“Nous (les juges) pensons tous les deux qu’il s’agit de l’une des familles et de l’entreprise réputées. Nous pensons que les problèmes sont résolus par la médiation ou l’arbitrage, ce qui est mieux dans l’intérêt de l’entreprise et de l’industrie”, a-t-il déclaré.

Constatant que les litiges ne sont pas bons pour le groupe et l’industrie, la Cour suprême a demandé mardi aux frères Kirloskar en guerre – Sanjay, Atul et d’autres – d’explorer la possibilité d’une médiation et de suggérer des noms d'”amis communs” qui peuvent aider à résoudre le problème. querelle familiale de longue date sur le partage des biens.

Un banc composé du juge en chef NV Ramana et du juge Surya Kant a également suggéré de nommer un ancien juge du SC pour aider, au cas où la famille le souhaiterait, à arbitrer le différend de longue date.

«Nous (les juges) pensons tous les deux qu’il s’agit de l’une des familles et de l’entreprise réputées. Nous pensons que les problèmes sont résolus par la médiation ou l’arbitrage, ce qui est mieux dans l’intérêt de l’entreprise et de l’industrie », a-t-il déclaré.

« Vous continuez à plaider devant les tribunaux civils, vous savez. Je ne veux pas commenter le système. Tous les avocats peuvent s’asseoir ensemble et trouver une issue et si vous voulez une aide extérieure, nous pouvons nommer un juge à la retraite. Pourquoi voulez-vous inutilement lutter contre ce litige ? Vous pouvez avoir une résolution alternative. Il doit y avoir des amis familiaux communs et ils peuvent servir de médiateur », a déclaré le CJI tout en demandant aux parties de maintenir le statu quo sur toutes les affaires connexes. Il a posté l’affaire pour une nouvelle audience après six semaines.

On peut noter que le précédent cycle de médiation en 2017 avait échoué lorsque l’éminent économiste Vijay Kelkar a dû renoncer à son rôle de médiateur en mai 2018 après avoir noté dans son rapport final que la question relative à l’infraction à la “clause de non-concurrence” du DFS n’a pas pu être résolu.

La suggestion du tribunal suprême est intervenue dans le cadre d’un appel déposé par Sanjay Kirloskar, CMD de Kirloskar Brothers (KBL), une entreprise de fabrication de pompes, contre l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay du 21 juin qui a renvoyé le différend familial pour arbitrage.

S’opposant à tout nouvel arbitrage, Sanjay a déclaré au CS que le juge HC « a commis une grave erreur en renvoyant le procès de l’acte de règlement familial (DFS) et les parties à celui-ci, à l’arbitrage même si certaines entités / personnes qui sont parties au procès ne sont pas signataires. de DFS, donc non signataires de la convention d’arbitrage ».

La querelle porte sur DFS qui était arrivé le 11 septembre 2009 pour décider du sort des actifs de la société vieille de 133 ans. Sanjay souhaite que le différend soit tranché par un tribunal civil de Pune, mais le HC a renvoyé l’ensemble du différend à l’arbitrage conformément au règlement familial.

Sanjay a affirmé que ses frères, Atul (CMD de Kirloskar Engine Oils) et Rahul (CMD de Kirloskar Pneumatic Co) et leurs épouses avaient violé le règlement un an après sa signature lorsqu’ils ont vendu leurs actions respectives dans KBL à Kirloskar Industries.

Il a affirmé que ses frères avaient également violé la clause de non-concurrence du règlement en 2017 en acquérant La Gajjar Machineries tout en gérant Kirloskar Oil Engines, où ils auraient fabriqué et annoncé des pompes submersibles, qui est la spécialisation principale de KBL. En outre, il a accusé Atul et Rahul de l’avoir évincé de Kirloskar Proprietary (KPL), qui a été constituée en 2017 pour protéger toutes les marques de la société du groupe. Le règlement familial interdit à toute partie ou société du Groupe Kirloskar sous leur contrôle de se concurrencer.

Alors que Sanjay a intenté une action civile en 2018 pour mettre en œuvre le DFS, empêcher les autres sociétés du groupe de rivaliser dans le secteur de la fabrication de pompes et réclamer 750 crores de roupies à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence par l’acquisition de La Gajjar Machineries et publicités de pompes submersibles. , Atul, Rahul et d’autres ont déplacé le HC en affirmant que les procédures judiciaires de Pune n’étaient pas viables car Kirloskar Oil Engines, La Gajjar et KPL n’étaient pas signataires du DFS.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.