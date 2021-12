SC demande à un groupe d’experts de trouver une solution durable à la pollution atmosphérique de la RCN

Le ministère de l’Énergie de l’Union a informé le tribunal suprême qu’un nouvel arrêt des centrales thermiques dans un rayon de 300 km de Delhi aurait un impact sur la sécurité énergétique.

Se félicitant des mesures prises par la Commission pour la gestion de la qualité de l’air pour réduire la pollution de l’air dans la RCN de Delhi, la Cour suprême a demandé jeudi à l’organisme d’experts d’inviter le grand public et les experts à proposer une solution permanente aux problèmes de pollution récurrents.

Un banc spécial dirigé par le juge en chef NV Ramana a signalé l’affaire pour une nouvelle audience en février.

La commission a déclaré au tribunal suprême qu’elle avait autorisé la reprise de l’exploitation à temps plein des unités de transformation du lait et des produits laitiers, des médicaments, des médicaments et des équipements de sauvetage, de la pâte à papier, du traitement du paddy et des industries de fabrication de textiles et de vêtements dans la RCN de Delhi.

Le solliciteur général Tushar Mehta, représentant le Centre, a fait valoir que certaines industries ont été autorisées à fonctionner pendant huit heures. Certaines industries qui ont déclaré que leur nature nécessiterait un fonctionnement continu ont été invitées à fonctionner en continu mais pendant seulement cinq jours, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait été demandé aux industries de fonctionner de » manière échelonnée « .

La commission prendra un appel vendredi sur la réouverture des écoles et l’autorisation des activités de construction, a-t-il déclaré.

Mehta a déclaré: « Toutes les constructions d’hôpitaux sont autorisées et pour le reste de l’activité de construction, l’intérieur, etc. peut continuer, mais pas la construction proprement dite … Il y a une inspection continue par les 40 escadrons volants », a-t-il déclaré. Un comité trouvera une solution à long terme avec des experts du NEERI et d’autres afin que la réaction instinctive au problème récurrent ne soit pas nécessaire chaque année, a-t-il déclaré.

Le pétitionnaire Aditya Dubey a également cherché à mettre fin aux restrictions au motif que l’arrêt de l’activité de construction de survols entraînerait davantage de pollution en raison des embouteillages.

L’avocat principal Vikas Singh, représentant le pétitionnaire, a déclaré qu’au lieu de fermer les centrales thermiques, ce qui conduirait à l’utilisation de générateurs diesel très polluants, ces centrales devraient être délocalisées en dehors de la périphérie de 300 km de la capitale.

