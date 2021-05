SC demande au Centre pourquoi il n’a pas envisagé d’accorder des licences obligatoires à davantage de sociétés pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments

Le Tribunal a également déclaré que, dans le cadre du régime juridique existant, l’Inde pouvait contourner les règles sur les brevets pour le remdesivir en important le médicament du Bangladesh et pouvait également obtenir une licence du fabricant voisin pour produire du remdesivir en Inde.

Vendredi, la Cour suprême a demandé au Centre pourquoi il n’envisageait pas d’accorder des licences obligatoires à davantage de sociétés pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments afin de faire face à l’urgence provoquée par la pandémie de Covid-19.

Au cours de l’audience suo moto sur la crise de Covid, un banc spécial composé du juge DY Chandrachud, LN Rao et SR Bhat a demandé au solliciteur général Tushar Mehta que «le Centre envisage-t-il d’invoquer l’article 92 de la loi sur les brevets et de délivrer des licences obligatoires pour que les médicaments puissent être fabriqués tandis que la redevance est triée ou HC peut en décider. Si le gouvernement et le breveté ne sont pas en mesure de prendre une décision sur le prix du brevet, le CH peut décider? »

«C’est une urgence de santé publique. Vous n’avez pas moins de 10 blocs d’alimentation qui peuvent prendre le relais et commencer la fabrication. C’est une urgence nationale. L’ordonnance de contrôle des drogues vous donne le pouvoir », a déclaré la cour suprême, ajoutant qu’elle ne se préoccupait que de la santé des gens et« ce n’est pas pour émettre un jugement de valeur ».

Le SC adoptera une série de directives intérimaires samedi qui régiront la situation pour les 10 prochains jours. «Nous formulerons un ordre approprié. Il s’agit de changements de politique importants que le Centre doit envisager », a déclaré le Tribunal, tout en affichant le dossier pour une nouvelle audience le 10 mai.

Des licences obligatoires peuvent être accordées avec une clause d’extinction qui montre que ces licences seront terminées une fois la pandémie terminée, a-t-il déclaré. «La Déclaration de Doha sur les ADPIC montre que les États membres peuvent prendre de telles mesures pour protéger le droit à la santé publique. Pourquoi le tribunal ne devrait-il pas donner des instructions en vertu des articles 100 et 92 pour permettre aux génériques de fabriquer ces médicaments sans crainte de poursuites judiciaires? La préoccupation logistique est-elle plus importante que le droit à la santé? » demandèrent les juges.

Le Tribunal a également déclaré que, dans le cadre du régime juridique existant, l’Inde pouvait contourner les règles sur les brevets pour le remdesivir en important le médicament du Bangladesh et pouvait également obtenir une licence du fabricant voisin pour produire du remdesivir en Inde.

Il a également interrogé le gouvernement central sur le prix des vaccins. «Pourquoi le gouvernement n’achète-t-il pas 100% des doses produites pendant cette période? Pourquoi devrait-il y avoir deux prix pour le Centre et les États… quelle est la raison?… Les mêmes entreprises vendent à des prix inférieurs à des pays étrangers. La question des prix est extrêmement importante. »

AstraZeneca fournit des vaccins à un prix bien inférieur aux citoyens américains, alors pourquoi devrions-nous payer autant?, A déclaré le juge Bhat.

Il a également demandé à Mehta si le Gouvernement indien avait fait des avances au Serum Institute of India (SII) et à Bharat Biotech (BB), qui produisent respectivement deux vaccins Covid Covishield et Covaxin. «Nous savons quelle est la capacité du SII et du BB? Vous devez accélérer la fabrication et avoir besoin d’unités supplémentaires pour la fabrication », ont déclaré les juges.

Selon la plus haute juridiction, le gouvernement doit suivre le «modèle national de vaccination que nous avons suivi depuis l’indépendance». «Pourquoi ne peut pas suivre la politique du programme national de vaccination et les achats sont centralisés mais la distribution est décentralisée. Le problème des prix est extrêmement grave. Comment les pauvres trouveront-ils de l’argent pour se faire vacciner? Nous ne pouvons pas avoir ce modèle du secteur privé dans une crise comme celle-ci », a déclaré le juge Chandrachud à Mehta.

