SC demande au régulateur du Maharashtra de rembourser le supplément perçu auprès des utilisateurs d’électricité captifs

Un banc dirigé par le juge MR Shah tout en confirmant la décision du tribunal d’appel pour l’électricité de mars 2019 a déclaré qu’une fois qu’il a été jugé que les consommateurs captifs/utilisateurs captifs ne sont pas tenus de payer la surtaxe supplémentaire due en vertu de l’article 42 (4) de la loi sur l’électricité de 2003 , MERC doit rembourser le supplément supplémentaire perçu auprès des consommateurs captifs comme JSW.

Dans un soulagement majeur pour les consommateurs captifs d’électricité comme le groupe de sociétés JSW, la Cour suprême a jugé vendredi qu’un groupe d’utilisateurs de centrales électriques captives n’était pas tenu de payer une surtaxe supplémentaire de 1,25 Rs par unité, comme indiqué par le Maharashtra. Commission de réglementation de l’électricité (MERC).

Un banc dirigé par le juge MR Shah tout en confirmant la décision du tribunal d’appel pour l’électricité de mars 2019 a déclaré qu’une fois qu’il a été jugé que les consommateurs captifs/utilisateurs captifs ne sont pas tenus de payer la surtaxe supplémentaire due en vertu de l’article 42 (4) de la loi sur l’électricité de 2003 , MERC doit rembourser le supplément supplémentaire perçu auprès des consommateurs captifs comme JSW.

Cependant, il a déclaré que, étant donné qu’«il y aura une responsabilité énorme sur la Commission si elle doit maintenant rembourser le montant du supplément supplémentaire récupéré d’un coup, nous ordonnons que le supplément supplémentaire déjà récupéré auprès des consommateurs captifs/utilisateurs captifs soit ajusté. à l’avenir, les factures de frais de transport.

Le prélèvement d’une surtaxe supplémentaire en vertu du paragraphe (4) de l’article 42 ne peut être justifié comme compensatoire par nature que lorsque la commission d’État permet à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs de recevoir une fourniture d’électricité d’une personne autre que le titulaire de l’autorisation de distribution fournissant de sa superficie sous réserve du paiement d’une surtaxe supplémentaire sur les frais de transport qui peut être spécifiée par la commission d’État pour couvrir le coût fixe de ce titulaire de licence de distribution découlant de son obligation de fournir. Normalement, un consommateur ou une catégorie de consommateurs est alimenté en électricité par le titulaire de licence de distribution dans sa zone de fourniture.

En ce qui concerne les consommateurs captifs/utilisateurs captifs, aucune autorisation de la commission d’État n’est requise, donc aucun supplément supplémentaire n’est payable par eux, a déclaré le SC, ajoutant que les consommateurs captifs/utilisateurs captifs étant une classe distincte et séparée par eux-mêmes doivent également engager les dépenses et/ou investir l’argent pour la construction, l’entretien ou l’exploitation d’une centrale captive et de lignes de transport dédiées.

« … dans ce cas, ce sera discriminatoire et on peut dire que les inégaux sont traités de manière égale », a déclaré le jugement.

En septembre 2018, la Commission avait jugé que la surtaxe supplémentaire exigible en vertu de l’article 42(4) de la loi de 2003 sur l’électricité ne s’applique pas aux utilisateurs captifs dans la mesure de leur autoconsommation de ces centrales, mais s’applique à tous les consommateurs qui ont utilisé un accès ouvert pour recevoir l’approvisionnement de sources autres que le titulaire de licence de distribution auquel ils sont connectés.

JSW Steel, JSW Energy, JSW Cement et d’autres sociétés du groupe avaient contesté la décision de MERC dans l’Aptel, affirmant que la Commission avait ignoré le concept d’accès ouvert non discriminatoire aux termes de la loi ainsi que de la politique nationale de l’électricité qui élimine la concurrence et fournit une fourniture d’électricité directement aux consommateurs grâce à un accès ouvert.

Le tribunal a également conclu qu’il ne pouvait y avoir aucune distinction entre un consommateur captif individuel et un groupe de consommateurs captifs ou des consommateurs captifs d’origine et des consommateurs captifs convertis.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.