SC demande la réponse d’Adani Power sur le plaidoyer curatif de GUVNL contre la résiliation du PPA

in

L’avis de résiliation du PPA a été contesté par le GUVNL devant la Commission de régulation de l’électricité du Gujarat qui avait jugé la résiliation illégale.

La Cour suprême a demandé jeudi à Adani Power (Mundra) Ltd de répondre dans les trois semaines à un plaidoyer curatif de Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd (GUVNL) contestant le verdict du tribunal suprême de 2019 qui avait confirmé la résiliation par l’entreprise privée d’un pacte avec le PSU d’État.

Un banc constitutionnel de cinq juges dirigé par le juge en chef NV Ramana a mené une rare audience publique d’un plaidoyer curatif dans un différend commercial et a pris note des observations des avocats principaux Harish Salve et Mukul Rohatgi, comparaissant pour Adani Power, qu’un certain temps pourrait être accordé pour le dépôt de la réponse au GUVNL.

« L’intimé (le pouvoir Adani) a demandé un délai pour déposer une réponse à la requête. Un délai de trois semaines a été accordé pour le dépôt de la réplique et de deux semaines par la suite pour le dépôt de la duplique (par GUVNL). Mise en audition le 17 novembre », a ordonné la magistrature qui comprenait également les juges UU Lalit, DY Chandrachud, BR Gavai et Surya Kant.

La plus haute juridiction a également ordonné la suppression de Consumer Education and Research Society et d’un certain Sunil B Oza en tant que parties au litige après que le procureur général KK Venugopal, représentant la société d’État, l’ait soumis.

Dans un développement significatif le 17 septembre, le banc a décidé d’entendre en audience publique la requête curative de la GUVNL qui, selon les estimations de l’industrie, doit payer près de 11,00 crores de roupies à Adani Power.

« Nous avons parcouru la pétition curative et les documents pertinents. À notre avis prima facie, il y a des questions de droit substantielles soulevées dans cette requête curative, qui nécessitent un examen », avait ordonné la magistrature en énumérant le plaidoyer d’audience le 30 septembre.

Un banc de trois juges, en juillet 2019, avait jugé que l’avis de résiliation d’un contrat d’achat d’électricité ou d’un PPA par Adani Power à GUVNL en 2009 était légal et valide. Il avait ordonné à la Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC) de déterminer le tarif compensatoire pour l’électricité fournie par Adani Power au PSU d’État.

Le verdict avait déclaré que le tribunal devait donner effet au sens « clair, littéral et grammatical » des clauses utilisées dans un contrat.

Adani Power (Mundra) Ltd avait signé un PPA avec GUVNL en 2007 pour fournir 1 000 MW d’électricité à partir de son projet situé à Korba, Chhattisgarh.

Adani a résilié le pacte en citant l’approvisionnement en charbon par Gujarat Mineral Development Corporation, affirmant que l’approvisionnement en électricité était conditionnel à l’approvisionnement en charbon. L’avis de résiliation du PPA a été contesté par le GUVNL devant la Commission de régulation de l’électricité du Gujarat qui avait jugé la résiliation illégale.

La plus haute juridiction avait cependant infirmé les conclusions.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.