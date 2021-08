SC demande une réponse de tous les États sur l’utilisation continue de l’article 66A de la loi informatique supprimé

in

“La police est un sujet de l’État. Nous émettrons des avis et passerons des ordonnances globales. Cela ne peut pas continuer. Le pouvoir judiciaire peut nous occuper séparément, mais la police est également là”, a déclaré le juge Nariman.

La Cour suprême a demandé lundi une réponse de tous les États, des territoires de l’Union et des hautes juridictions concernant le dépôt continu de FIR en vertu de l’article 66A supprimé de la loi sur les technologies de l’information.

L’article 66A a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême dans un arrêt de 2015.

Un banc dirigé par le juge RF Nariman a demandé une réponse de tous les États et territoires de l’Union et du registraire général de toutes les hautes cours dans un délai de quatre semaines dans l’affaire. La magistrature a noté que puisque la police est un sujet d’État, il vaudrait mieux que tous les gouvernements des États et les UT deviennent partie.

Les États et leurs agences partagent une « responsabilité égale » de veiller à ce que des personnes ne soient pas accusées par la police en vertu de l’article 66A de la loi sur les technologies de l’information de s’exprimer librement sur les réseaux sociaux, a déclaré le Centre dans un affidavit à la Cour suprême.

L’avocat principal Sanjay Parikh, représentant l’Union du peuple pour les libertés civiles, une ONG, a déclaré qu’il y a deux aspects dans cette affaire, l’un est policier et l’autre est judiciaire où de tels cas sont toujours en instance.

Le Centre, dans sa réponse à la Cour suprême, a déclaré que les États et leurs agences partagent une « responsabilité égale » pour garantir que des personnes ne soient pas accusées par la police en vertu de l’article 66A de s’exprimer librement sur les réseaux sociaux. « La prévention, la détection, l’enquête et la poursuite des crimes et le renforcement des capacités de la police relèvent principalement de la responsabilité des États », a déclaré le Centre dans l’affidavit, ajoutant que les organismes chargés de l’application des lois partagent la responsabilité égale de se conformer au jugement du tribunal suprême. Ils prennent des mesures contre les auteurs de cybercriminalité conformément à la loi.

Le Centre a déclaré que les ministères de l’Information et de la Technologie et de l’Intérieur avaient fait de leur mieux pour diffuser des informations sur le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Shreya Singhal.

Le 5 juillet, les juges avaient exprimé leur mécontentement face à l’enregistrement des FIR sur une disposition supprimée de la loi sur les technologies de l’information et l’avaient qualifié de « détonnant », « choquant » et « terrible » que des personnes soient toujours réservées et jugées en vertu de la disposition même six ans après que le tribunal suprême l’a annulé.

L’observation est venue lorsque la magistrature a appris que plus de 1 000 cas avaient été déposés en vertu de l’article 66A, une disposition qui permettait à la police d’arrêter des personnes pour avoir publié du contenu «offensant» en ligne.

L’ONG a également exhorté la Cour suprême à ordonner au gouvernement, par l’intermédiaire du National Crime Records Bureau ou de tout autre organisme, de collecter toutes les données/informations concernant les FIR/enquêtes en vertu de l’article 66A et les affaires pendantes devant les tribunaux de district et les tribunaux de grande instance.

Dans un jugement historique dans l’affaire Shreya Singhal en 2015, le CS avait décrit l’article 66A, loi désormais obsolète, comme « vague » et « inconstitutionnelle ». La plus haute juridiction avait jugé que « l’article 66A est annulé dans son intégralité car il viole l’article 19(1)(a) (liberté d’expression) et n’est pas sauvegardé en vertu de l’article 19(2) (restrictions raisonnables) ». L’article 66A rend la publication de commentaires « offensants » en ligne passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

