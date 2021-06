SC déplore le retard pris dans la création d’une base de données sur les travailleurs migrants

in

SC a également déclaré que tous les États doivent mettre en œuvre un système de carte une nation, une ration qui permet aux travailleurs migrants de prendre leur ration à partir de n’importe quel endroit autre que celui enregistré.

Exprimant son mécontentement face à une base de données nationale des travailleurs non syndiqués qui n’est toujours pas prête malgré ses ordonnances, la Cour suprême a déclaré vendredi que le portail concerné ne pouvait pas être suspendu pour toujours lorsque Rs 417 crore ont été déboursés pour sa mise en place.

Un banc du juge Ashok Bhushan et du juge MR Shah a demandé au solliciteur général Tushar Mehta d’expliquer pourquoi le gouvernement central prenait si longtemps pour mettre en place le portail.

« Quel est votre projet pour la Base de données nationale des travailleurs non organisés ? Rs 417 crore a été publié mais même pas un module n’est créé. Combien de temps allez-vous prendre ? Le processus n’a même pas commencé », a-t-il demandé tout en réservant son ordonnance dans l’affaire suo motu sur les difficultés rencontrées par les travailleurs migrants à la suite de la pandémie de Covid-19 et des blocages qui ont suivi.

« Cela ne peut plus être laissé à la bureaucratie. Vos officiers n’ont rien fait. Juste parce que vos directeurs, etc. n’ont pas le temps, cela ne peut pas être suspendu pour toujours », a déclaré le banc.

Expliquant pourquoi la Commission nationale de l’information peut prendre trois ou quatre mois pour préparer le portail, le solliciteur général et le solliciteur général supplémentaire Aishwarya Bhati ont fait valoir que le portail sera une plate-forme « autonome et autonome » qui fonctionnera comme une grille qui sera liés aux bases de données sur les paris quotidiens que les États ont préparées.

Ils ont fait valoir que le portail du gouvernement central sur les paris quotidiens ne sera pas simplement une liste de travailleurs, mais garantira que les personnes inscrites pourront accéder aux prestations du régime gouvernemental par son intermédiaire.

