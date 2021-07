SC: Des personnes choquantes toujours réservées en vertu d’une loi abrogée

in

L’ONG requérante, l’Union du peuple pour les libertés civiles, avait demandé au Centre de conseiller à tous les commissariats de police de ne pas enregistrer les FIR en vertu de cette loi.

Exprimant son mécontentement face à l’enregistrement des FIR sur une disposition supprimée de la loi sur les technologies de l’information (IT), la Cour suprême a déclaré lundi qu’il était « une situation choquante, pénible, terrible et étonnante » que l’article 66A soit toujours utilisé contre des citoyens pour messages en ligne offensants.

L’observation est survenue lorsqu’un banc dirigé par le juge RF Nariman a appris que plus de 1 000 cas avaient été déposés en vertu de l’article 66A, une disposition invalidée qui permettait à la police d’arrêter des personnes pour avoir publié du contenu «offensant» en ligne.

Dans un jugement historique dans l’affaire Shreya Singhal en 2015, le tribunal suprême avait qualifié l’article 66A, loi désormais obsolète, de « vague » et « inconstitutionnelle ».

Le CS avait jugé que « l’article 66A est annulé dans son intégralité car il viole l’article 19(1)(a) (liberté d’expression) et n’est pas sauvegardé en vertu de l’article 19(2) (restrictions raisonnables) ». Article 66A fait

publier des commentaires « offensants » en ligne passibles d’une peine de prison de trois ans.

Qualifiant ces FIR de « terribles », les juges ont demandé lundi au Centre d’expliquer pourquoi il n’avait pas été en mesure de mettre un frein à cette pratique illégale. Il a déclaré qu’il prendrait des mesures sur un tel “état de choses choquant” et qu’il entendrait l’affaire après deux semaines.

Soulignant que même les copies de la loi informatique publiées après 2015 portent la disposition avec une petite note de bas de page sur son annulation, le procureur général KK Venugopal a informé la magistrature que même les copies de la loi informatique antérieures à 2015, qui sont disponibles auprès des policiers, contiennent les anciennes dispositions de la loi. Il a déclaré que la plupart des policiers n’avaient pas lu la note de bas de page avant de déposer un FIR. Il a également suggéré que les mots « frappés » devraient être inclus dans une parenthèse avec l’article 66A pour afficher plus clairement le statut d’ancienne disposition de la disposition.

