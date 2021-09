SC dit qu’il n’a pas le pouvoir de tolérer le retard dans l’appel de NSEL

in

Il a également déclaré que la NCLAT n’avait aucune compétence et/ou pouvoir pour tolérer le retard supérieur à 15 jours.

Rejetant le plaidoyer du National Spot Exchange (NSEL) pour tolérer le retard dans le dépôt de son appel contre le rejet de sa demande de Rs 673,85 crore de Dunar Foods, lourdement endetté, la Cour suprême a déclaré mardi que les tribunaux n’avaient pas le pouvoir de le faire, car il équivaudrait à une loi.

Un banc dirigé par le juge MR Shah a déclaré que le Parlement n’avait prévu aucune exception à une situation dans laquelle la limitation du dépôt d’un appel au-delà d’un délai légal pourrait être tolérée.

Il a déclaré qu’il peut y avoir des situations où une partie peut avoir de véritables raisons comme une maladie/un accident et n’est pas en mesure de faire appel dans le délai légal de prescription, et même dans le délai d’appel maximal prolongé qui pourrait être toléré.

« … cela peut causer des difficultés, cependant, à moins que le Parlement n’ait prévu une exception par une disposition de la loi, le délai de prescription doit être appliqué. De tels pouvoirs appartiennent uniquement au Parlement et à la législature. Les tribunaux n’ont aucune compétence et/ou autorité pour faire une exception. Si les tribunaux prévoyaient une exception, cela reviendrait à légiférer, ce qui pourrait à son tour insérer la disposition dans la loi, ce qui n’est pas admissible », a déclaré le tribunal suprême.

Rejetant le plaidoyer de la NSEL pour l’excuse du retard au motif que le montant impliqué est énorme, la plus haute juridiction a déclaré : « … la Constitution de l’Inde.

Dans cette affaire, NSEL avait préféré faire appel devant la NCLAT après un délai de 44 jours, ce qui dépassait la période maximale de 15 jours pouvant être tolérée en vertu de l’article 61(2) de l’IBC. Le tribunal d’appel avait rejeté l’appel au motif de la prescription en constatant qu’il n’avait pas compétence et/ou pouvoir pour tolérer le retard excédant 15 jours.

Le NCLT avait admis le plaidoyer de SBI pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre Dunar Foods au motif que la société débitrice avait pris des limites de crédit en hypothéquant les marchandises conservées dans les entrepôts de NSEL.

En réponse à l’annonce publique par l’Interim Resolution Professional (IRP) d’inviter les réclamations des créanciers, NSEL avait soumis une réclamation de 673,85 crore. En outre, il avait informé l’IRP d’un décret qui avait été adopté contre PD Agro pour 633,66 crores de Rs, car l’ED avait découvert que 744 crores de Rs avaient été détournés par PD Agro Processors vers Dunar Foods.

L’IRP avait rejeté la demande du NSEL au motif qu’il n’y avait aucun lien contractuel entre la bourse au comptant et Dunar Foods. Le NCLT avait confirmé la décision de l’IRP de ne pas inclure la réclamation de l’appelant en tant que créancier. NSEL avait alors déposé un recours devant la NCLAT après un délai de 44 jours.

