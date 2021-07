SC empêche Franklin Templeton de lancer des programmes de dette jusqu’à ce que la SAT se prononce sur la décision de Sebi

in

Il a également affirmé que les défaillances étaient une conséquence de l’obsession de Franklin Templeton pour la gestion de stratégies à haut rendement, qui auraient ignoré les dimensions de risque concomitantes.

Lundi, la Cour suprême a empêché Franklin Templeton Asset Management de lancer de nouveaux programmes de fonds de dette jusqu’à ce que la question soit tranchée par le Securities Appellate Tribunal. Un banc dirigé par le juge SA Nazeer a adopté l’ordonnance après que les avocats de Franklin Templeton Assets Management India ont assuré que la société de fonds ne lancerait aucun nouveau programme d’emprunt jusqu’à ce que le tribunal d’appel des valeurs mobilières ait décidé de la validité de la décision de Sebi de l’interdire de lancer tout nouveau régime d’endettement pendant deux ans. Le tribunal suprême a refusé d’interférer avec une partie de l’ordonnance de la SAT concernant le dépôt de 50% des 562 crores de Rs par Franklin Templeton sur le compte séquestre. Il a demandé au tribunal de statuer rapidement sur l’affaire.

Alors que le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le régulateur du marché, a déclaré que l’ordonnance du tribunal d’appel était “basée sur des faits erronés et avait ignoré toutes les lois”, les avocats principaux Harish Salve et Abhishek Manu Singhvi, comparaissant pour Franklin, ont promis que la société ne lancerait aucun de nouveaux régimes jusqu’à ce que le tribunal décide de l’affaire.

Dans un autre appel de Sebi contre le directeur de Franklin Asset Management, Vivek Kudva et son épouse Roopa, la magistrature a également enregistré un engagement de leur avocat, l’avocat principal Darius Khambata, qu’ils ne traiteraient pas sur le marché des valeurs mobilières jusqu’à la résolution de l’affaire devant le tribunal.

L’ordonnance est intervenue à la suite de deux appels de Sebi contre l’ordonnance du 28 juin de la SAT qui a suspendu sa décision d’interdire à Franklin Templeton Asset Management (Inde) de lancer de nouveaux programmes de dette pendant deux ans et avait demandé à la société de fonds de rembourser un peu plus de Rs 512 crore et payer une pénalité de Rs 5 crore.

Le 7 juin, Sebi avait ordonné à la société de fonds de «rembourser les frais de gestion des investissements et de conseil» de Rs 512 crore et de rembourser le montant des six programmes de dette qui ont été liquidés le 23 avril de l’année dernière à la suite du verrouillage induit par le coronavirus , en plus d’interdire à l’entreprise de lancer de nouveaux programmes.

Sebi avait jugé que Franklin Templeton avait commis de graves manquements en ce qui concerne la catégorisation des régimes, alléguant la réplication de la stratégie à haut risque dans plusieurs régimes. Il a également affirmé que les défaillances étaient une conséquence de l’obsession de Franklin Templeton pour la gestion de stratégies à haut rendement, qui auraient ignoré les dimensions de risque concomitantes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.