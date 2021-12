SC entendra les appels incidents de Reliance Infra et Damodar Valley Corp la semaine prochaine

Dans l’intervalle, le tribunal suprême a ordonné à la Haute Cour de Calcutta de décider du maintien de l’appel de DVC pendant devant elle.

La Cour suprême a déclaré vendredi qu’elle entendrait la semaine prochaine les appels incidents de Reliance Infrastructure et de Damodar Valley Corporation (DVC) dans une affaire liée à la sentence arbitrale de 1 500 crores de roupies (intérêts compris) que la société Anil Ambani a remportée contre le gouvernement. entreprise.

Un banc dirigé par le juge LN Rao a mis l’affaire en délibéré vendredi après que le solliciteur général Tushar Mehta eut indiqué que DVC avait également déposé un recours. Vendredi, seul l’appel de RInfra était répertorié.

Dans l’intervalle, le tribunal suprême a ordonné à la Haute Cour de Calcutta de décider du maintien de l’appel de DVC pendant devant elle.

L’affaire concerne le projet d’énergie thermique de 2 x 600 MW Raghunathpur de DVC au Bengale occidental qui a été mis en service en 2012, pour lequel Reliance Infrastructure était un entrepreneur en ingénierie et en construction. La valeur du contrat du projet était de Rs 3 750 crore et les deux unités de 600 MW chacune devaient être mises en service dans une période de 35 et 38 mois. Un différend est survenu au sujet de l’imposition de dommages-intérêts pour le retard dans l’achèvement de l’une des unités et Reliance avait invoqué l’arbitrage.

Le 21 décembre 2019, un tribunal d’arbitrage de trois membres avait ordonné à l’unanimité à DVC de payer Rs 896 crore et de restituer les garanties bancaires de Rs 354 crore dans les quatre semaines ou de payer des intérêts supplémentaires, au taux de 15% par an, pour tout retard. en paiement au-delà de quatre semaines.

Contestant l’ordonnance du HC, RInfra a déclaré que le HC avait illégalement et à tort accueilli l’appel du DVC et accordé une suspension lorsque la loi ne le prévoyait pas pour une ordonnance rendue en vertu de l’article 36 (2) de la loi sur l’arbitrage.

Tout en statuant en faveur de Reliance, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de DVC et a demandé à la société gouvernementale de libérer toutes les garanties bancaires dans un délai d’un mois à compter de la date de l’attribution, a fait valoir l’avocat principal Harish Salve, comparaissant pour RInfra.

« L’ordonnance attaquée ignore clairement que même si la sentence du 21 décembre 2019 devait être annulée, celle-ci n’aurait jamais pu aboutir à l’octroi de la demande reconventionnelle de la DVC et donc la question de la sécurisation de cette dernière ne s’est pas posée. L’ordonnance de HC est donc manifestement illégale et intenable en droit », a déclaré l’appel.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.