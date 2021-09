SC Invest : la nouvelle plate-forme propose des packs SIP de fonds communs de placement pré-générés, une option de pause et de reprise

Image représentative

Standard Chartered Bank a récemment lancé « SC Invest », une plateforme d’investissement en ligne, pour fournir aux clients un « écosystème d’investissement complet » à portée de main. SC Invest offre une expérience intuitive, personnalisée et de bout en bout aux clients à toutes les extrémités du spectre d’investissement.

Il propose également une intégration en temps réel et des packs d’investissement pré-générés pour un client qui débute. Pour l’investisseur averti, la plate-forme SC Invest fournit des idées et des rapports de fonds communs de placement thématiques. SC Invest est un guichet unique d’investissement en ligne pour tous. SC Invest est également disponible pour les clients sur leurs applications mobiles, permettant des transactions en déplacement.

Comment fonctionne le pack SIP pré-généré

Les packs SIP pré-générés pour les clients sont basés sur leur profil de risque.

« Cela fournit un pack standardisé de fonds pour les clients en fonction de leur profil de risque, dans des paniers de montants prédéfinis. Par exemple, si un client a une capacité agressive de prise de risque, SC Invest fournira un ensemble de fonds qui ont un profil de risque plus élevé (fondé sur les actions) et de même pour quelqu’un avec un profil de risque plus faible, il fournira des fonds qui sont plus dans une allocation d’actifs à revenu fixe ou équilibrée », a déclaré Standard Chartered Bank à FE Online.

“Le client doit simplement choisir un pack SIP particulier (d’une valeur allant de Rs 5000, 10 000 ou 15 000) et l’ensemble des fonds du pack sera pré-alloué en fonction du profil de risque du client et de la liste des fonds à forte conviction de Standard Chartered. correspondant à ce profil de risque », a-t-il ajouté.

Selon les banques, le profil de risque du client est évalué de manière holistique en fonction de ses objectifs d’investissement, de sa valeur nette, de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement dans diverses classes d’actifs et de sa tolérance au risque/rendement.

Suspendre et reprendre SIP à tout moment

Les utilisateurs auront la possibilité de suspendre et de reprendre les investissements SIP, à tout moment.

« Cela offre au client la possibilité de surveiller activement ses SIP et de suspendre/reprendre les débits échelonnés à tout moment. Un client avec un SIP actif en cours d’exécution pourrait choisir de suspendre les débits en cours pendant une période de 1 mois / 3 mois / 6 mois pendant laquelle aucun débit n’aura lieu. Le client peut choisir de reprendre les SIP à tout moment et les débits redémarreront à la fréquence définie. Cela offre un contrôle complet aux clients qui pourraient vouloir suspendre temporairement leurs débits SIP pendant une durée spécifique sans les arrêter », a déclaré la banque.

Les principales caractéristiques de la plateforme SC Invest incluent :

– Configuration instantanée du compte d’investissement, en temps réel pour les clients avec les fonds communs de placement KYC

– Packs SIP pré-générés pour les clients en fonction de leur profil de risque

– Possibilité de suspendre et de reprendre les investissements SIP, à tout moment

– Des informations et des rapports complets sur le marché

– Idées de fonds communs de placement thématiques, permettant aux clients de choisir parmi des thèmes de fonds selon leur préférence, par exemple des fonds indiciels, des fonds de premier ordre, des fonds d’économie d’impôt, etc.

– Capacité de surveiller et de contrôler leur portefeuille complet de fonds communs de placement, y compris les avoirs de Demat à un seul endroit

– Transactions assistées par RM, autorisées par les clients via OTP

Avis de non-responsabilité : Les investissements dans les fonds communs de placement sont soumis aux risques de marché. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.