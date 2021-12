SC laisse Electrosteel exploiter l’usine jusqu’à ce que le Centre examine la demande d’autorisation révisée

Il est dans l’intérêt de l’économie et pour répondre aux fins de la justice que l’aciérie intégrée soit autorisée à obtenir la CE révisée demandée par la nouvelle direction en place dans le cadre du CIRP de l’IBC, de peur que cela ne contrevienne à l’objet et au but de la La résolution de l’insolvabilité d’Electrosteel, indiquait la demande.

La Cour suprême (SC) a autorisé jeudi Electrosteel, dirigée par Vedanta, à exploiter son usine sidérurgique dans le Jharkhand jusqu’à ce que le gouvernement central examine sa demande d’octroi d’une autorisation environnementale (CE) révisée dans les trois mois.

Un banc dirigé par la juge Indira Banerjee, tout en autorisant le plaidoyer d’Electrosteel, a ordonné au ministère de l’Environnement et des Forêts (MoEF) d’examiner son plaidoyer en faveur d’une CE révisée dans les trois mois. Tout en annulant l’ordonnance provisoire de la Haute Cour de Jharkhand qui avait suspendu la CE tout en s’appuyant sur une ordonnance de la Haute Cour de Madras dans une autre affaire connexe (Alembic Pharma contre Rohit Prajapati), la cour suprême a déclaré qu’en attendant une telle décision du ministère, les opérations de la l’usine ne sera pas perturbée faute d’EC.

En août de cette année, le MoEF avait rejeté la demande « à partir de maintenant », ce qui maintenait en fait la demande de l’ESL en suspens, a indiqué la société.

Vedanta, qui a repris ESL en 2018 après que le NCLT a approuvé son plan de résolution, a déclaré que le demandeur de résolution retenu, qui est mandaté par la loi pour relancer l’unité, ne peut être sanctionné pour les méfaits de la direction précédente, et tant que les lacunes ( le cas échéant) dans l’environnement, les conformités sont traitées, la nouvelle direction doit être autorisée à faire fonctionner l’unité.

Il est dans l’intérêt de l’économie et pour répondre aux fins de la justice que l’aciérie intégrée soit autorisée à obtenir la CE révisée demandée par la nouvelle direction en place dans le cadre du CIRP de l’IBC, de peur que cela ne contrevienne à l’objet et au but de la La résolution de l’insolvabilité d’Electrosteel, indiquait la demande.

Selon l’avocate Ninad Laud, il existe une distinction claire entre les deux affaires — comme dans l’affaire Alembic Pharma, les opérations avaient commencé sans l’obtention d’un CE, mais dans le cas d’Electrosteel, un CE prétendument irrégulier a été obtenu par la direction précédente et le la direction actuelle cherche simplement à remédier au défaut. Le cas d’Electrosteel est, au pire, un cas de CE irrégulière et non de violation ou de non-conformité, a-t-il déclaré.

