SC maintient la commande de NGT bloquant les opérations minières de Vedanta à l’usine de Goa

Les baux miniers ont été annulés par le tribunal suprême en 2018, mais le minerai est devenu disponible en 2018 lorsque Vedanta a acheté du minerai dans le cadre d’une vente aux enchères électronique organisée par le gouvernement de Goa.

Pour soulager Vedanta, la Cour suprême a suspendu lundi l’ordonnance du Tribunal vert national (NGT) du mois dernier qui bloquait les opérations de son usine minière de Dharbandora à Goa faute d’autorisation environnementale obligatoire. Un banc dirigé par le juge LN Rao, tout en suspendant l’ordonnance du 4 mars du NGT, a également sollicité une réponse de la Goa Foundation, une ONG, qui avait contesté les opérations de l’usine de Vedanta située dans le village de Codli sans avoir l’autorisation verte requise. La centrale ne fonctionnerait que sur la base du consentement à l’exploitation (CTO) accordé par le bureau de contrôle de la pollution de l’État de Goa en septembre 2019.

Bien que le NGT ait accepté la position selon laquelle les usines sont antérieures à la notification EIE 2006, il fonde son jugement uniquement sur le «recommencement» après un effraction en 2019, qui ne peut jamais tomber dans la catégorie d’une nouvelle usine ou d’une modernisation ou d’une expansion avec le ajout de capacité ou changement de gamme de produits, a déclaré Vedanta dans son appel devant le SC. La société a en outre soutenu que NGT n’avait pas considéré qu’une usine d’enrichissement ne fonctionnait pas de manière pérenne en l’absence de matières premières disponibles pour la transformation. Il a soutenu que NGT n’aurait pas pu ordonner la fermeture de l’usine uniquement pour avoir interrompu ses activités en 2018 et repris après une interruption en 2019.

Les baux miniers ont été annulés par le tribunal suprême en 2018, mais le minerai est devenu disponible en 2018 lorsque Vedanta a acheté du minerai lors d’une vente aux enchères électronique tenue par le gouvernement de Goa, l’avocat principal Harish Salve et l’avocat Ankur Saigal comparaissant pour Vedanta, ont fait valoir. «Le redémarrage après une interruption ne satisfait à aucun des éléments déclencheurs de l’exigence d’une CE dans le cadre de la notification EIE 2016. L’augmentation de la capacité, la modification de la gamme de produits ou la mise en place d’une nouvelle usine n’augmentent pas non plus la charge de pollution», ont-ils argumenté.

La NGT avait rejeté l’argument de Vedanta selon lequel ses usines d’enrichissement dans les villages Amona et Navelim, à Goa, avaient été créées en 1979 et, par conséquent, n’exigeait pas d’autorisation environnementale au titre des notifications de 1994 et 2006 qui achetaient des usines d’enrichissement dans leur domaine. En outre, le tribunal avait également jugé que le CTO accordé par le bureau de contrôle de la pollution de l’État pour l’usine d’enrichissement de la société et la reprise des opérations qui en résultait, qui avait été interrompue en raison de la non-disponibilité du minerai depuis 2018, étaient illégaux en droit, comme le avoir obtenu un CE avant le «recommencement».

Le tribunal a également ordonné «au ministère de l’Environnement et des Forêts et à l’Office de contrôle de la pollution de l’État de Goa de prendre d’autres mesures correctives par cette constatation pour faire respecter l’état de droit». Le tribunal vert a déclaré qu’un tel redémarrage de l’usine en 2019 nécessitait l’octroi d’une autorisation environnementale. “L’affirmation selon laquelle lorsque l’usine a été créée en 1997, l’exigence de notification n’était pas applicable n’est pas suffisante pour affirmer que l’autorisation environnementale n’est pas nécessaire même après le démarrage de l’usine à un endroit différent”, a déclaré la NGT.

