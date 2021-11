SC maintient la renonciation au prêt agricole de TN en 2016

La Cour suprême a confirmé mardi la décision du gouvernement du Tamil Nadu de 2016 qui renonçait aux prêts agricoles accordés aux petits agriculteurs marginaux. Il a déclaré qu’un stratagème ne peut être considéré comme suspect sur le plan constitutionnel simplement parce qu’il était basé sur une promesse électorale.

« Les petits agriculteurs marginaux appartiennent à la partie économiquement plus faible de la société. Par conséquent, le programme de renonciation aux prêts cible en fait la partie économiquement plus faible de la population rurale », a déclaré le tribunal suprême, ajoutant que le but de la renonciation aux prêts agricoles était de relever les agriculteurs en difficulté, qui ont été durement touchés par des conditions météorologiques erratiques, faible production et chute des prix en raison des conditions du marché.

Annulant le jugement de la Haute Cour de Madras du 4 avril 2017 selon lequel l’octroi de dispenses de prêt uniquement aux petits agriculteurs et aux agriculteurs marginaux était arbitraire, une magistrature dirigée par le juge DY Chandrachud a déclaré que l’objectif de promouvoir le bien-être des agriculteurs en tant que classe à la justice économique et sociale est bien reconnue par l’article 38 de la Constitution. Il a déclaré que le plan proposé par le gouvernement du Tamil Nadu était « réuni contre la contestation constitutionnelle ». La Haute Cour a commis une erreur en concluant le contraire. Le HC avait ordonné au gouvernement d’accorder l’avantage à tous les agriculteurs, quelle que soit l’étendue de la propriété foncière.

Tout en notant que le projet a été introduit en exécution d’une promesse électorale faite par le parti alors au pouvoir dans l’État, la cour suprême a déclaré que la loi ou le projet du gouvernement ne peut être testé sur l’enclume de la moralité majoritaire mais uniquement sur la constitution moralité.

« En raison du degré distinct de préjudice subi par les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux par rapport aux autres agriculteurs, il est justifiable que le bénéfice du régime ne soit accordé qu’à une classe spécifique, car les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux constituent une classe en soi. Par conséquent, la classification en pourcentage de la répartition des ménages agricoles endettés basée sur l’étendue de la propriété foncière n’est pas arbitraire car en raison du statut défavorisé inhérent des petits agriculteurs et des agriculteurs marginaux, l’impact du changement climatique ou d’autres forces externes est inégal », a déclaré le jugement.

Le tribunal a noté que 16 94 145 petits agriculteurs et agriculteurs marginaux ont bénéficié de prêts agricoles, contre 3 01 926 agriculteurs appartenant à l’« autre catégorie ». Cela a témoigné que les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux ont un déficit de capital important par rapport au reste des agriculteurs.

Le gouvernement du Tamil Nadu a émis GO en mai 2016, accordant une dispense des prêts agricoles en cours, des prêts à moyen terme (agriculture) et des prêts à long terme (secteur agricole) accordés aux petits agriculteurs et aux agriculteurs marginaux. Les lignes directrices qu’il prévoyait que « petit agriculteur » désigne un agriculteur qui détient des terres de 2,5 à 5 acres et « agriculteur marginal » désigne un agriculteur qui détient des terres jusqu’à 2,5 acres.

