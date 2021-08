SC maintient l’ordonnance de la SAT confirmant l’amende de Sebi à l’encontre de Rana Kapoor, 2 sociétés

Sebi avait également infligé une amende de 1 crore de roupies à Kapoor, alors directeur général de Yes Bank, pour ne pas avoir divulgué la transaction de Morgan Credits.

La Cour suprême a accordé lundi un sursis conditionnel à l’ordonnance du tribunal d’appel des valeurs mobilières qui avait confirmé les ordonnances de Sebi imposant une amende de 1 crore de roupies à l’ancien PDG de Yes Bank, Rana Kapoor, et une amende de 50 lakh de roupies chacune à deux autres entités – Yes Capital (Inde ) et Crédits Morgan.

Un banc dirigé par le juge SA Nazeer a accordé le sursis à la condition que Kapoor dépose 50 lakh Rs comme indiqué par la SAT dans son ordonnance du 18 juin. La cour suprême a également noté que les deux entités avaient déjà déposé Rs 30 lakh chacune à la suite du rejet de leur appel par le tribunal.

L’avocat Somasekhar Sundaresan a déclaré aux juges que Kapoor, qui est derrière les barreaux, ne pouvait pas déposer le montant de l’amende car tous ses avoirs ont été gelés. Les avoirs ont été gelés par divers organismes d’application de la loi dans le cadre de plusieurs affaires, notamment de corruption et de blanchiment d’argent. L’avocat principal Mustafa Doctor a comparu pour Sebi et s’est opposé à tout octroi de séjour.

Yes Capital et Morgan Credits, alors promoteurs de Yes Bank, ont été sanctionnés par Sebi pour avoir omis de faire les divulgations requises relatives à la charge des actions détenues par eux dans Yes Bank auprès des bourses et du prêteur. Ainsi, les deux entités promotrices auraient enfreint les dispositions du règlement SAST (Acquisition substantielle d’actions et prise de contrôle).

Sebi avait également infligé une amende de 1 crore de roupies à Kapoor, alors directeur général de Yes Bank, pour ne pas avoir divulgué la transaction de Morgan Credits. En ne divulguant pas la transaction au conseil d’administration de Yes Bank, Kapoor a créé une couche opaque entre lui et les parties prenantes, avait déclaré Sebi dans son ordonnance de septembre 2020.

« Les dispositions d’imposition du Sebi (Listing, Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (LODR Regulations) impliquent des obligations de divulgation pour les sociétés cotées, mais Sebi a infligé une pénalité à Kapoor pour manquement présumé à la divulgation d’une obligation contractuelle privée des promoteurs n’impliquant pas la liste

entreprise », a déclaré l’appel, ajoutant que la sanction infligée était également « disproportionnée » par rapport aux violations alléguées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.