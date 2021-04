SC maintient l’ordre de HC ordonnant au gouvernement de l’UP d’imposer des restrictions strictes dans 5 villes

Il a ajouté que le gouvernement de l’État avait pris les précautions nécessaires pour faire face à la flambée des cas.

La Cour suprême a suspendu mardi l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad qui demandait au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’imposer un verrouillage partiel jusqu’au 26 avril dans cinq grandes villes au milieu de la flambée des affaires Covid. Cependant, il a demandé à l’État de faire rapport au HC dans un délai d’une semaine sur les mesures prises jusqu’à présent pour freiner la propagation du virus dans l’État.

Alors que le HC avait ordonné un verrouillage jusqu’au 26 avril à Lucknow, Prayagraj, Varanasi, Kanpur et Gorakhpur, le gouvernement dirigé par Yogi Adityanath avait refusé de l’appliquer lundi soir et avait demandé à la Cour suprême de rester sur les instructions du HC. Le gouvernement de l’État avait déclaré qu’un tel verrouillage n’était pas nécessaire et qu’il devait protéger à la fois les vies et les moyens de subsistance.

Un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde a demandé au solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour l’État, de retirer le HC en tant que partie à l’affaire et de modifier la pétition en conséquence.

La cour suprême, tout en accordant un sursis provisoire sur l’ordonnance du HC, a nommé l’avocat principal PS Narasimha comme amicus curiae pour aider dans l’affaire et a posté l’affaire pour une nouvelle audience après deux semaines.

Mehta a déclaré à la Chambre que l’État avait pris plusieurs mesures pour contenir la propagation du virus, mais imposer un «verrouillage dans cinq villes par un ordre judiciaire n’est peut-être pas la bonne approche» et l’ordonnance du HC créerait d’immenses difficultés administratives.

Il a ajouté que le gouvernement de l’État avait pris les précautions nécessaires pour faire face à la flambée des cas.

Lundi, le HC avait ordonné au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’interdire les rassemblements sociaux et les activités religieuses et d’imposer également des restrictions strictes, y compris la fermeture de centres commerciaux, de complexes commerciaux et de restaurants, jusqu’au 26 avril dans cinq villes, mais il s’est arrêté avant de le qualifier de «complet confinement”. Il avait également déclaré que la pandémie avait «pratiquement rendu notre infrastructure médicale hors d’état de nuire… en particulier dans des villes comme Prayagraj, Lucknow, Varanasi, Kanpur et Gorakhpur».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.