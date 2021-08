SC met en garde contre les « débats parallèles » sur la ligne d’espionnage de Pegasus

in

La Cour suprême a déclaré mardi aux pétitionnaires qui cherchaient une enquête sur l’utilisation présumée du logiciel espion Pegasus pour espionner des personnes éminentes qu’ils devraient “avoir confiance dans le système” et s’abstenir de s’engager dans des “débats parallèles” en dehors des tribunaux et sur les réseaux sociaux.

Prenant note des débats sur les réseaux sociaux et des déclarations à la presse des pétitionnaires sur la question, un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a rappelé aux pétitionnaires et à leurs avocats que « lorsque l’affaire est devant le tribunal, elle doit être débattue ici ».

« Pourquoi avoir des débats parallèles ? Quoi que vous disiez dans les médias… quelles que soient les questions auxquelles il faut répondre… une fois que vous venez devant ce tribunal, nous nous attendons à ce que le débat ait lieu [here] et nous attendons [the government] répondra aux questions que nous leur posons », a déclaré le CJI.

Il a déclaré que les pétitionnaires sont des personnes instruites, parmi lesquelles des parlementaires et des journalistes. « Il doit y avoir une certaine discipline. Si les requérants veulent dire quelque chose, ou porter quoi que ce soit à la connaissance du tribunal, ils peuvent déposer un affidavit supplémentaire… », a-t-il déclaré.

Le tribunal a publié l’affaire pour une nouvelle audience lundi après que le solliciteur général Tushar Mehta a demandé du temps pour obtenir la réponse du gouvernement.

Le tribunal avait précédemment exprimé sa surprise que, bien que le problème de l’espionnage de Pegasus soit apparu pour la première fois en 2019, les requérants n’ont soumis aucun élément vérifiable sur l’allégation.

Le SC entendait neuf pétitions, dont une déposée par la Editors Guild of India, demandant une enquête indépendante sur l’espionnage présumé par des agences gouvernementales d’éminents citoyens, politiciens et journalistes en utilisant le logiciel espion Pegasus de la société de cyber-espionnage israélienne NSO. Parmi les autres pétitionnaires figurent des politiciens tels que le membre de Rajya Sabha John Brittas, l’activiste social Jagdeep Chhokar et les journalistes N Ram, Sashi Kumar, Paranjoy Guha Thakurta et Rupesh Kumar Singh, entre autres.

Un consortium international de médias a signalé que plus de 300 numéros de téléphone portable indiens vérifiés figuraient sur la liste des cibles potentielles pour la surveillance à l’aide du logiciel espion Pegasus.

