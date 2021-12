SC nomme des ex-juges médiateurs dans le différend entre Lalit et Bina Modi

Alors que les noms des anciens juges en tant que médiateurs ont été suggérés par un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, les avocats des deux parties les ont acceptés.

La Cour suprême a nommé jeudi deux de ses anciens juges, les juges Vikramajit Sen et Kurian Joseph, comme médiateurs pour régler le différend entre l’ancien président de l’IPL Lalit Modi et sa mère, Bina Modi.

Alors que les noms des anciens juges en tant que médiateurs ont été suggérés par un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, les avocats des deux parties les ont acceptés.

« Nous demandons aux parties d’utiliser les installations du centre de médiation d’Hyderabad (Centre international d’arbitrage et de médiation). Nous demandons également aux parties de maintenir la confidentialité et aux médiateurs de conclure des accords de non-divulgation avant de commencer la médiation », a ordonné le tribunal.

Alors que le SC avait précédemment déclaré que le différend familial devait être soumis à l’arbitrage, Bina Modi souhaitait d’abord essayer la médiation. Alors que Bina Modi était représentée par l’avocat principal Mukul Rohatgi, l’avocat principal Harish Salve a comparu pour Lalit.

Lalit Modi, qui séjourne à Londres depuis plusieurs années depuis que la Direction de l’exécution a ouvert une enquête sur des allégations de blanchiment d’argent à son encontre, avait contesté un jugement de la Haute Cour de Delhi. Le HC avait déclaré qu’il était compétent pour statuer sur le plaidoyer de sa mère contre la procédure d’arbitrage engagée par lui à Singapour au sujet d’un différend immobilier avec elle et ses deux frères et sœurs, Charu Bharti et Samir Modi.

La mère et ses deux frères et sœurs s’opposent à la procédure arbitrale au motif que les questions de confiance ne peuvent pas être réglées par arbitrage dans un pays étranger conformément à la loi indienne et que le différend doit être résolu par les tribunaux indiens.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.