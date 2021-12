SC ordonne à la famille Kirloskar de résoudre le différend

Afin d’éviter tout nouveau litige, KBL a toutefois exhorté le SC à ordonner non seulement à tous les signataires du DFS mais à toutes les entreprises (qu’elles soient présentes et futures), sous leur direction/contrôle, de se soumettre inconditionnellement à la médiation/l’arbitrage.

Jeudi, la Cour suprême a donné une dernière occasion aux frères Kirloskar – Sanjay, Atul et autres – d’explorer la possibilité de résoudre leur querelle familiale de longue date concernant le partage des biens par une médiation « préliminaire » sous la direction de l’ancien juge de la SC Indu Malhotra.

Auparavant, les parties belligérantes avaient accepté la médiation du juge Malhotra.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a demandé à Sanjay et Atul et à 13 autres défendeurs de coopérer et de soulever toutes les objections devant le médiateur. « Nous pensons qu’à titre préliminaire, les parties existantes comparaîtront devant le médiateur, qui examinera les modalités à élaborer pour le règlement et si cela pourrait être fait avec l’éventail existant de parties ou la nécessité pour toute autre partie de être rejoint pour la médiation », a déclaré le tribunal suprême.

Il a ajouté : « Compte tenu de cela, nous demandons aux deux parties de contacter le médiateur pour une discussion préliminaire sur ces questions au plus tôt et de nous faire rapport le 15 décembre. »

Le 27 juillet, la CS avait ordonné le statu quo en la matière et demandé aux parties d’explorer la possibilité d’une médiation.

Kirloskar Brothers (KBL), une entreprise de fabrication de pompes, et son CMD Sanjay Kirloskar avaient contesté une ordonnance de la Haute Cour de Bombay le 21 juin qui renvoyait le différend familial en arbitrage.

Le différend familial Kirloskar a opposé Sanjay Kirloskar à ses frères, Atul Kirloskar et Rahul Kirloskar, et son cousin Vikram Kirloskar. Le principal litige porte sur la violation de l’Acte de règlement familial signé le 11 septembre 2009 où la gestion de plusieurs sociétés Kirloskar était partagée entre les frères.

L’acte séparait la propriété, la gestion et le contrôle de différentes sociétés du groupe Kirloskar et répartis entre les trois frères (Atul, Sanjay et Rahul) et leur beau-frère Gautam Kulkarni.

Sanjay Kirloskar a dirigé l’entreprise de fabrication de pompes, Kirloskar Brothers, tandis qu’Atul Kirloskar et Rahul Kirloskar ont dirigé l’entreprise de fabrication de moteurs – Kirloskar Oil Engines. Il s’agissait de deux sociétés phares du groupe Kirlsokar, vieux de 130 ans.

Jeudi, l’avocat principal AM Singhvi, représentant respectivement KBL et Sanjay, a fait valoir qu’Atul et d’autres répondants avaient directement/indirectement constitué diverses sociétés, dont Optiqua Pipes and Electricals (OPEL), en février et avaient également acquis une participation dans une autre société. comme ESVA Pumps India en août. Il a en outre fait valoir qu’OPEL avait acquis une participation de 49 % dans ESV, cette dernière pouvant s’engager dans des activités concurrentes de celle de KBL.

Le règlement familial interdit à toute partie ou toute société du Groupe Kirloskar sous leur contrôle de se concurrencer.

« Les intimés ont acquis des participations dans des entreprises et établi des relations commerciales pour s’engager dans des activités commerciales concurrentielles avec le pétitionnaire en l’espèce. Cela va à l’encontre de l’esprit et du but, de la lettre et de l’esprit de l’acte de règlement familial (DFS) », a déclaré KBL dans son affidavit.

Cependant, les avocats principaux Shyam Divan et Ritin Rai, représentant le groupe Atul, ont fait valoir que leurs sociétés – Kirloskar Oil Engines, Kirloskar Proprietary et La Gajjar Machineries – ne sont pas liées par DFS car elles n’étaient ni signataires du règlement ni parties devant le SC, et ne peut donc pas être partie à la médiation/à l’arbitrage. Même les deux nouvelles sociétés OPE et ESVA n’ont pas été mises en cause dans les appels, donc aucune réparation ne peut être réclamée contre elles, ont déclaré Atul (CMD de Kirloskar Engine Oils) et Rahul (CMD de Kirloskar Pneumatic) dans sa réponse.

Un précédent cycle de médiation en 2017 avait échoué lorsque l’économiste Vijay Kelkar a dû renoncer à son rôle de médiateur en mai 2018 après avoir enregistré dans son rapport final que la question relative à l’infraction à la « clause de non-concurrence » du DFS ne pouvait pas être résolu.

