SC ordonne d’enquêter sur la ligne d’espionnage de Pegasus, nomme un comité d’experts ; dit que le vague démenti du Centre n’est pas suffisant

La Cour suprême a ordonné mercredi une enquête indépendante sur l’affaire d’espionnage de Pegasus et a nommé un comité d’experts dont la fonction sera surveillée par la plus haute juridiction elle-même. Observant que la violation du droit à la vie privée doit être examinée, il a déclaré que le comité avait été formé pour sonder la fausseté et découvrir la vérité dans le scandale de l’espionnage.

Le comité de trois membres sera dirigé par RV Raveendran, ancien juge de la Cour suprême. Les autres membres seront Alok Joshi et Sandeep Oberoi. Le tribunal suprême a ordonné au comité d’experts d’examiner les allégations de manière approfondie, de déposer un rapport devant le tribunal et de publier l’audience après huit semaines.

Un banc composé du juge en chef NV Ramana et des juges Surya Kant et Hima Kohli a déclaré qu’au départ, lorsque des requêtes ont été déposées pour obtenir une enquête indépendante sur l’affaire, le tribunal n’était pas satisfait des requêtes déposées sur la base d’articles de journaux. Cependant, diverses autres pétitions ont été déposées par ceux qui étaient des victimes directes, a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas eu de refus spécifique de la part du Centre dans cette affaire, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’accepter les soumissions du pétitionnaire prima facie et nous nommons un comité d’experts dont la fonction sera supervisée par la Cour suprême », a déclaré le tribunal.

« Nous vivons à l’ère de l’information et nous devons reconnaître que si la technologie est importante, il est important de protéger le droit à la vie privée, non seulement pour les journalistes mais pour tous les citoyens », a déclaré le tribunal.

Le tribunal avait réservé l’ordonnance le 13 septembre, affirmant qu’il voulait seulement savoir si le Centre utilisait ou non le logiciel espion Pegasus par des méthodes illégales pour prétendument espionner les citoyens.

Le tribunal suprême avait fait observer oralement qu’il mettrait en place un comité d’experts techniques pour enquêter sur l’affaire et rendre une ordonnance provisoire sur les demandes d’enquête indépendante sur les griefs de la prétendue surveillance de certains Indiens éminents en piratant leurs téléphones à l’aide de la société israélienne. Le logiciel espion de NSO, Pegasus.

Le tribunal suprême a entendu une série de plaidoyers, notamment des journalistes de haut niveau N Ram et Sashi Kumar ainsi que la Guilde des rédacteurs en chef de l’Inde, cherchant une enquête indépendante sur l’affaire d’espionnage présumé de Pegasus.

Les demandes d’enquête indépendante sont liées à des rapports d’espionnage présumé par des agences gouvernementales d’éminents citoyens, politiciens et scribes en utilisant le logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO.

Un consortium international de médias avait signalé que plus de 300 numéros de téléphones portables indiens vérifiés figuraient sur la liste des cibles potentielles pour la surveillance à l’aide du logiciel espion Pegasus.

