SC pénalise tous les grands partis politiques pour criminalisation de la politique

Il a déclaré que le panel du scrutin doit créer une cellule distincte pour signaler le non-respect par les partis politiques.

Pour vérifier la criminalisation de la politique, la Cour suprême a condamné mardi à une amende tous les principaux partis politiques, y compris le BJP et le Congrès, après les avoir reconnus coupables d’outrage pour ne pas avoir divulgué les antécédents criminels des candidats et les raisons de leur sélection lors des élections du Bihar de l’année dernière.

Il a déclaré que les dossiers des affaires pénales doivent être rendus publics par les partis dans les 48 heures suivant la sélection du candidat.

Détenir des partis politiques – JD-U, RJD, Lok Janshakti Party, INC, BJP, CPI(M), CPI, NCP et Rashtriya Lok Samta Party – coupables d’outrage à sa décision du 13 février 2020, un banc dirigé par le juge RF Nariman a déclaré que les partis « refusent de se réveiller d’un profond sommeil ».

Soulignant la nécessité d’amendements à la loi pour contrôler les criminels entrant dans la vie politique, il a déclaré qu’« une opération chirurgicale majeure » était nécessaire pour « éliminer la malignité de la criminalisation en politique ».

Alors que le Congrès, le BJP et cinq autres partis ont été condamnés à une amende de 1 lakh chacun, le CPM et le Parti du Congrès nationaliste ont été condamnés à une amende de 5 lakh Rs pour ne pas avoir rendu publics les affaires pénales de leurs candidats avant les élections de l’Assemblée du Bihar.

Tout en déclarant que ses appels étaient « tombés dans l’oreille d’un sourd », les juges ont déclaré « même si nous voulons faire quelque chose d’urgence, nos mains sont liées, nous ne pouvons pas empiéter sur le domaine législatif ».

Entre autres, le tribunal a demandé à la Commission électorale de créer une application mobile dédiée contenant les informations publiées par les candidats concernant leurs antécédents criminels, et de mener une vaste campagne de sensibilisation sur le droit des électeurs à savoir. Il a déclaré que le panel du scrutin doit créer une cellule distincte pour signaler le non-respect par les partis politiques.

Dans une décision antérieure de février de l’année dernière liée aux élections du Bihar, la Cour suprême avait déclaré que les candidats devaient télécharger les détails des affaires portées contre eux soit dans les 48 heures suivant leur sélection, soit au moins deux semaines avant la première date de dépôt des dossiers de candidature.

