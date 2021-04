SC permet à Vedanta d’exploiter l’usine de Tuticorin Sterlite pour la production d’oxygène

Le Tamil Nadu a permis à l’usine de Sterlite de fonctionner et de produire de l’oxygène pendant quatre mois. (Photo de fichier)

La Cour suprême a autorisé aujourd’hui le géant minier Vedanta à exploiter son usine de Tuticorin Sterlite au Tamil Nadu pour produire de l’oxygène uniquement. «Nous sommes enclins à permettre à la prière de Vedanta de faire fonctionner l’usine d’oxygène comme une unité autonome. La commande n’est passée que compte tenu des besoins nationaux en oxygène. L’ordonnance ne créera aucune action en faveur du Vedanta », a déclaré le juge DY Chandrachud lors de l’audition de l’affaire.

Le juge DY Chandrachud a déclaré que Vedanta ne sera pas autorisé à entrer et à exploiter l’usine de fusion de cuivre sous le couvert de cet ordre. Le CS a également demandé au gouvernement du Tamil Nadu de former un groupe pour surveiller les activités de l’usine d’oxygène de Vedanta. «Le rôle du comité à être nommé par le gouvernement de l’État doit être dans la nature du comité de surveillance…. Le gouvernement de Tamil Nadu formera un comité pour surveiller Vedanta avec le collecteur du district de Tuticorin, Tuticorin SP, l’ingénieur environnemental du district, le sous-collecteur de Tuticorin et deux fonctionnaires du gouvernement connaissant les affaires », a-t-il déclaré.

Le tribunal a noté que le comité formé peut consulter les membres de la communauté locale pour apaiser toute préoccupation réelle. “Cette ordonnance continuera à tenir jusqu’au 31 juillet 2021 et ensuite voir quelle est la situation sur le terrain en ce qui concerne COVID-19”, a noté la cour suprême.

Il a également demandé au ministère de l’Environnement de former un groupe de trois membres de trois experts environnementaux du Tamil Nadu. «Les victimes du Vedanta peuvent en choisir deux pour faire partie du comité. Si les victimes ne présentent pas leur candidature dans les 48 heures, l’État devrait désigner deux membres », a déclaré le tribunal.

Hier, le gouvernement du Tamil Nadu a décidé d’autoriser Vedanta à rouvrir temporairement son usine d’oxygène pendant 4 mois en raison de la pénurie d’oxygène dans le pays en raison de la pandémie COVID-19.

Pendant ce temps, le solliciteur général Tushar Mehta comparaissant pour le Centre a déclaré que tout l’oxygène fabriqué devrait l’être à des fins de santé et être donné au centre et attribué à chaque État également, tandis que le Tamil Nadu a soutenu que la priorité devrait être donnée à l’État et uniquement à l’oxygène excédentaire. être distribué à tout autre État.

