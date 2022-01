SC permet la reprise des conseils NEET-PG avec 27% OBC, 10% EWS quota

Les critères EWS pour l’année universitaire 2021-22 pour NEET-PG seront tels que notifiés et, à l’avenir, ils feront l’objet d’une décision finale, a déclaré le tribunal.

La Cour suprême a autorisé aujourd’hui l’admission à NEET-PG avec un quota de 27% pour les OBC et de 10% pour les sections économiquement plus faibles pour la session académique 2021-2022. Le tribunal a également accepté les recommandations du comité Ajay Bhushan Pandey de s’en tenir aux critères de revenu de Rs 8-lakh pour identifier les sections économiquement plus faibles pour ce cycle d’admission. La cour suprême a toutefois déclaré que le verdict final sur les critères de revenu de Rs 8 lakh sera prononcé le 5 mars.

« Les critères EWS pour l’année universitaire 2021-22 pour NEET-PG seront tels que notifiés, et pour l’avenir, ils feront l’objet d’une décision finale », a déclaré le tribunal.

Un banc de deux juges composé des juges DY Chandrachud et AS Bopanna avait conclu l’audience dans l’affaire hier. Le conseil pour les admissions NEET-PG a été suspendu car l’affaire était en instance.

Le secrétaire de l’ICSSR VK Malhotra et le conseiller économique principal Sanjeev Sanyal faisaient partie du comité Pandey qui a été mis en place pour analyser la faisabilité des critères de revenu de Rs 8 lakh. Lors d’audiences précédentes, la plus haute juridiction avait cherché à savoir sur quelle base les critères de revenus étaient décidés. Le comité avait recommandé de maintenir la limite de Rs 8 lakh pour NEET-PG (AIQ) pour le cycle d’admission actuel et d’adopter des recommandations sur la façon d’appliquer la limite de revenu du prochain cycle d’admission.

Hier, le Centre a déclaré à la Cour suprême que l’introduction des réservations OBC et EWS après l’émission de la notification d’examen NEET-PG ne revenait pas à modifier les règles du jeu à mi-chemin. Justifiant l’application des critères de revenu de Rs 8 lakh pour la catégorie SAP, le solliciteur général Tushar Mehta avait déclaré que la décision avait été prise après délibération du ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation.

Apparaissant pour certains des candidats, l’avocat principal Arvind Datar avait déclaré que si le tribunal suprême avait l’intention d’autoriser la réservation EWS dans NEET-AIQ cette année, elle devrait être basée sur les critères de revenu annuel de Rs 2,5 lakh, comme recommandé par le major Gen (ret) SR Commission Sinho et non la limite de revenu annuel brut de Rs 8 lakh fixée par le Centre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.