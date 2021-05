SC refuse de recevoir une pétition pour suspendre les travaux de Central Vista

Le Centre s’est opposé à la demande de suspension de la construction sur un tronçon de 3,5 km entre Rashtrapati Bhavan et India Gate.

Vendredi, la Cour suprême a refusé d’entendre une pétition demandant la suspension des travaux de construction en cours sur le projet de réaménagement de Central Vista en raison de l’augmentation des affaires Covid-19 à Delhi, mais a demandé à la Haute Cour de Delhi d’envisager de connaître de toute urgence la question.

Qualifiant la situation Covid-19 de «très grave», un banc composé des juges Vineet Saran et Dinesh Maheshwari a demandé aux pétitionnaires, Anya Malhotra et Sohail Hashmi, de demander au juge en chef de la Haute Cour de Delhi une audience anticipée, l’affaire étant pendante devant le HC.

«Nous espérons et sommes convaincus que la Haute Cour prendra en considération la prière pour une audience rapide», a-t-il déclaré. Le HC devrait se saisir de l’affaire le 17 mai.

Le Centre s’est opposé à la demande de suspension de la construction sur un tronçon de 3,5 km entre Rashtrapati Bhavan et India Gate.

L’avocat principal Sidharth Luthra, comparaissant pour les pétitionnaires, a déclaré qu’ils ne contestaient pas du tout le projet, mais a fait valoir que Covid-19 atteindra son apogée en mai et qu’il y a eu une augmentation de 30% des cas à partir d’avril. L’urgence de santé publique les avait incités à demander une suspension temporaire des travaux car la construction sera un super-épandeur, selon la pétition.

La Cour suprême a approuvé en janvier le projet proposé. La refonte, qui a été annoncée en septembre de l’année dernière, envisage un nouveau bâtiment triangulaire du Parlement d’une capacité de 900 à 1 200 députés. Il devrait être construit d’ici août 2022, date à laquelle le pays célébrera son 75e jour de l’indépendance. Le gouvernement prévoit de conserver le bâtiment actuel du Parlement en tant que bien archéologique. La construction devrait être achevée d’ici 2022 pour un coût estimé à environ Rs 1000 crore.

