SC refuse de suspendre l’ordonnance de la NCLAT selon laquelle les discoms ne peuvent pas résilier les PPA pendant le processus d’insolvabilité

Un banc dirigé par le juge LN Rao, tout en refusant d’accorder un quelconque allégement à la société de distribution et de commerce d’électricité – Gujarat Urja Vikas Nigam (GUVNL) – a déclaré qu’il trancherait finalement la question au cours de la deuxième semaine de septembre.

La Cour suprême a refusé lundi de suspendre la décision du Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) qui a statué que les sociétés de distribution d’électricité ne peuvent pas résilier leur contrat d’achat d’électricité (PPA) avec des sociétés de production insolvables pendant le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP).

La NCLAT avait rejeté l’appel de la GUVNL contre l’ordonnance du tribunal national de droit des sociétés d’Hyderabad, estimant que la résiliation de son PPA avec Lanco Infratech, lourde de dettes, ne semblait pas justifiée étant donné que le statut de continuité d’activité de ces sociétés insolvables devait être maintenu. pendant tout le processus de résolution.

Confirmant l’ordonnance de la NCLT, la NCLAT a déclaré que la classification des actifs d’un projet électrique comprend la centrale de production et son PPA et qu’elle doit être examinée ensemble et non de manière isolée.

La décision est intervenue dans le cadre du processus CIRP de Lanco Infratech qui est menacé de liquidation car il n’avait pas réglé ses cotisations, y compris Rs 63 crore à Yes Bank. NCLT avait admis le plaidoyer d’insolvabilité d’IDBI Bank contre Lanco Infratech en août 2017.

La question concerne le PPA d’avril 2010 pour l’achat d’électricité par GUVNL du projet d’énergie solaire de Lanco, l’actif en liquidation. Alors que Lanco était en liquidation et que le liquidateur était nommé, GUVNL avait émis un avis de défaut à l’encontre de la première pour résilier le PPA, selon l’appel. L’avis de résiliation, qui a été annulé par la NCLT en mai de l’année dernière, a été confirmé par la NCLAT en s’appuyant sur l’autre affaire déposée par GUVNL contre Amit Gupta, a déclaré GUVNL dans son appel, ajoutant que l’appel dans l’affaire Amit Gupta est en instance. devant le CS.

Déclarant que la NCLAT n’a pas compris que la résiliation est la décision commerciale de GUVNL de faire valoir son droit en vertu de la PPA, l’avocat principal CU Singh, comparaissant pour GUVNL, a fait valoir que la NCLAT avait ignoré le fait qu’il n’y avait aucune disposition dans l’IBC pour éteindre ou porter atteinte à son droit de résilier le PPA.

S’opposant à l’appel, l’avocat principal MG Ramachandran a contesté le montant demandé par GUVNL, affirmant qu’aucune facture n’avait été émise sur la base du compte énergétique de l’État.

La NCLT et la NCLAT avaient annulé le préavis de résiliation au motif qu’il serait contraire à l’objectif de maximisation de la valeur de l’actif au titre de l’IBC, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y a aucune disposition spécifique dans le Code qui interdit la résiliation de la LAE et en l’absence d’une telle disposition, il ne peut être considéré que la résiliation est contraire au Code.

GUVNL a déclaré qu’ayant exercé son droit en vertu du PPA, elle ne peut pas être forcée de poursuivre le PPA ou de sacrifier ses droits contractuels. « Le prétendu avantage pour Lanco de poursuivre le PPA ne peut pas être une raison pour forcer la société d’État à poursuivre le PPA. Si Lanco estime qu’un PPA est nécessaire ou bénéfique, elle peut conclure un accord avec toute autre entité. Il n’y a aucun obstacle, juridique ou technique, à Lanco ou à tout autre acheteur de projet électrique de conclure un accord avec un consommateur/titulaire de licence ou une entité pour la fourniture d’électricité à partir du projet électrique », a déclaré l’appel déposé par l’intermédiaire de l’avocat Hemantika Wahi.

