SC refuse d’entendre le plaidoyer des banques pour l’exemption RTI

Il a également déclaré que le jugement n’avait été rendu qu’après que toutes les banques par l’intermédiaire de l’Indian Banking Association aient été entendues.

Dans un revers pour diverses banques du secteur public et privées, y compris SBI et HDFC Bank, un banc de la Cour suprême dirigé par le juge SA Nazeer a refusé mardi d’examiner leurs requêtes demandant l’exemption de divulguer toute information liée à leurs clients, secrets commerciaux, cotes de risque ou toute information sensible au prix non publiée de la loi sur le droit à l’information (RTI).

Il a déclaré que ces nouvelles requêtes seront entendues par la première instance dirigée par L Nageswara Rao, qui avait précédemment rejeté un plaidoyer conjoint du gouvernement central et de 10 banques demandant le rappel du jugement dans Jayantilal N Mistry (2015) qui avait mandaté RBI pour divulguer les rapports d’inspection des banques ainsi que les détails des défaillants volontaires au motif que la banque centrale n’avait aucune relation fiduciaire avec les banques.

Un banc dirigé par le juge Nazeer a déclaré que « nous ne pensons pas qu’il soit approprié d’entendre l’affaire. Nous sommes d’avis qu’il est approprié d’inscrire l’affaire devant le banc d’origine de J Rao ». La magistrature du juge Rao avait relancé en avril son jugement de 2015, obligeant la RBI à divulguer des informations financières relatives aux banques privées et publiques en vertu de la loi RTI.

Dans une autre tentative de se soustraire à la loi sur la transparence, une douzaine de banques ont déposé une requête distincte disant qu’elles étaient au courant d’informations sensibles telles que les détails personnels de ses titulaires de compte, les prêts potentiels et d’autres transactions financières sont tenues de garder ces informations confidentielles et de maintenir la vie privée comme indiqué par le CS dans le juge KS Puttasamy contre UoI (arrêt Aadhaar), qui reconnaît le fait que le droit à la vie privée est une facette sacro-sainte des droits fondamentaux.

Outre SBI et PNB, quatre banques privées – HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank et Yes Bank – ont déclaré dans leur pétition conjointe que RBI, dans son rôle de banquier du gouvernement et de régulateur bancaire, reçoit et détient de nombreuses informations sensibles, la divulgation qui peuvent ne pas être dans l’intérêt de la nation ou servir l’intérêt public.

L’avocat principal Mukul Rohtagi, représentant la banque HDFC, a fait valoir que la banque n’était pas partie lorsque l’ordonnance antérieure imposant la divulgation a été adoptée. « Les pétitions d’aujourd’hui sont différentes et il n’est pas nécessaire que la magistrature du juge Rao les entende, a-t-il déclaré tout en s’opposant à la position de l’avocat Prashant Bhushan, comparaissant pour le militant de la RTI, que la magistrature d’origine ne devrait entendre que ces pétitions.

Rohtagi, ainsi que l’avocat principal KV Vishwanathan et le solliciteur général Tushar Mehta (représentant SBI), ont soutenu que l’affaire devrait être entendue par un banc plus large, car la confidentialité des clients est de la plus haute importance pour une banque, qui a « gardé des secrets commerciaux ».

Terminant la divulgation des rapports d’inspection comme une atteinte à la vie privée des banques, de leurs clients et de leurs employés, Rohtagi a déclaré que la loi RTI ne s’applique pas aux entités privées comme elles car elles ne sont pas des autorités publiques en vertu de la loi et, par conséquent, les informations relatives à ces banques et à leurs les clients ne peuvent pas être recherchés en vertu de la loi RTI, et encore moins les informations confidentielles/sensibles de ces banques/IF. «Aucun client bancaire ne souhaite que ses garanties/paramètres soient divulgués à qui que ce soit. Ces inspections préparées par RBI sont traitées de manière hautement confidentielle. L’activité bancaire est une affaire de foi et de confiance.. elle a des millions de comptes, tout le tissu bancaire sera terminé si tous les rapports d’inspection sont rendus publics. En outre, les actions des banques privées sont négociées et elles ne sont créées par aucune loi, donc non couvertes par la loi RTI », a-t-il soutenu.

En lisant un rapport d’évaluation des risques de l’Union Bank of India, Bhushan a déclaré au Banc que «ces rapports d’inspection ne donnent que des détails sur le fonctionnement de la banque, y compris la supervision de ses politiques de prêt afin de contrôler les défaillants comme Vijaya Mallya ad Mehul Chokshi. L’ensemble du document ne donne les noms d’aucun client. Il n’y a rien de confidentiel dans ce rapport.

Il a également déclaré que le jugement n’avait été rendu qu’après que toutes les banques par l’intermédiaire de l’Indian Banking Association aient été entendues.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.