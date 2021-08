SC rejette Amazon, Flipkart plaide contre l’enquête CCI

Il avait par la suite déposé une requête en bref auprès de la Haute Cour du Karnataka demandant la suspension de l’enquête.

Dans un revers majeur pour Amazon et Flipkart, la Cour suprême a rejeté lundi leurs appels individuels contre une ordonnance de la Haute Cour du Karnataka autorisant l’enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI) sur leurs pratiques commerciales anticoncurrentielles présumées. Refusant d’entendre les appels déposés par les deux sociétés de commerce électronique, le tribunal suprême a déclaré que les grandes entreprises comme elles devraient volontairement se manifester pour de telles enquêtes.

« Il y a une mauvaise compréhension du jugement ici lorsqu’un avis est demandé… Nous nous attendons à ce que de grandes organisations comme Amazon/Flipkart procèdent volontairement à une enquête et vous ne voulez même pas cela ? Vous devez vous soumettre et l’enquête doit être autorisée… L’enquête doit se poursuivre », a déclaré un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana. Le tribunal a donné quatre semaines aux deux cabinets pour préparer leur dossier devant la CCI.

Un porte-parole d’Amazon, dans un communiqué publié plus tard, a déclaré que la société « a une barre très élevée de conformité et nous continuons à nous conformer aux lois indiennes. Nous coopérerons pleinement avec la CCI ».

Le 23 juillet, une chambre de division du Karnataka HC avait refusé de s’immiscer dans l’enquête préliminaire ordonnée par la CCI sur les allégations de prix d’éviction, de rabais importants, de référencement préférentiel de vendeurs et de partenariats exclusifs contre les deux firmes. Le CH avait observé que l’enquête initiée par la CCI ne pouvait être écrasée au stade initial et avait décrit l’approche des deux cabinets comme « une tentative pour s’assurer que l’enquête n’atteigne pas la finalité ».

L’affaire remonte à janvier 2020 et a fait l’objet de plusieurs audiences et observations faites par les parties concernées. À la suite d’un plaidoyer du DVM (Delhi Vyapar Mahasangh), la CCI avait en janvier 2020 chargé son directeur général d’enquêter sur Flipkart, contrôlé par Amazon et Walmart, déclarant « … la cotation par les Ops (parties opposées ― Flipkart et Amazon) sont utilisées comme tactique d’exclusion pour empêcher la concurrence ».

Amazon avait alors déclaré que l’ordonnance de la CCI avait été adoptée sans « application prima facie de l’esprit », et a qualifié ses conclusions de « perverses, arbitraires, intenables en droit ». Il avait par la suite déposé une requête en bref auprès de la Haute Cour du Karnataka demandant la suspension de l’enquête.

En février 2020, le tribunal avait suspendu l’enquête de la CCI au motif que la Direction de l’exécution (ED) avait déjà ouvert une enquête sur les activités opérationnelles des deux entreprises alléguées en contravention avec la politique des IDE (investissements directs étrangers) dans le commerce électronique. . En septembre 2020, la CCI a déposé un recours devant la Cour suprême contre l’ordonnance de suspension provisoire rendue par la Haute Cour du Karnataka, à la suite de laquelle une nouvelle audience de l’affaire a commencé devant la Haute Cour et la décision a été rendue contre les entreprises de commerce électronique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.