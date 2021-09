SC rejette l’appel de l’AMNS demandant le transfert de la procédure concernant le différend sur la manutention du fret

in

Le tribunal de commerce a entendu les deux parties et a réservé ses ordonnances le 7 juin.

La Cour suprême a rejeté mardi l’appel déposé par Arcelor Mittal Nippon Steel (AMNS) demandant le transfert à un tribunal d’arbitrage d’un litige concernant la manutention de marchandises au port de Hazira avec Essar Bulk Terminal (EBTL) et empêchant également un tribunal de commerce de trancher Cas.

Un banc composé des juges Indira Banerjee et JK Maheswari a confirmé que l’ordonnance du 17 août de la Haute Cour du Gujarat rejetait le plaidoyer de l’AMNS visant à empêcher un tribunal de Surat de prononcer son jugement en vue de la constitution d’un tribunal arbitral. Le tribunal de commerce de Surat avait également rejeté la demande d’Arcelor Mittal Steel le 17 juillet de transférer la procédure au tribunal constitué par le HC le 9 juillet.

Cependant, le tribunal suprême a déclaré que le tribunal de commerce peut examiner la demande en vertu de l’article 9 déposée par Essar.

Des différends avaient éclaté au sujet d’un accord de 2011 pour la manutention des marchandises au port de Hazira. Alors que l’AMNS avait invoqué l’arbitrage en novembre pour la nomination d’un tribunal, EBTL a soutenu que les différends n’étaient pas arbitrables et que 673,84 crores de roupies, intérêts compris, étaient payables par la première. EBTL avait insisté pour que le tribunal prononce son verdict.

Le tribunal de commerce a entendu les deux parties et réservé ses ordonnances le 7 juin. Alors que l’affaire était pendante devant le tribunal de Surat, les deux parties ont convenu de mettre en place un tribunal arbitral le 9 juillet. En une semaine, ArcelorMittal a déposé une demande de transfert de litige. devant le tribunal et celui-ci a été rejeté à la fois par le tribunal de commerce et par le HC.

