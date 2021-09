SC rejette le plaidoyer d’Adani Gas pour le droit de distribution de gaz dans certaines parties du Gujarat

Par conséquent, l’article 16 de la loi PNGRB n’a pas créé de distinction artificielle entre les entités autorisées par le gouvernement central et d’autres entités, a-t-il ajouté.

Dans un revers à Adani Gas, la Cour suprême a rejeté mardi son appel demandant l’autorisation de distribution de gaz naturel aux unités commerciales et industrielles dans les régions de Sanand, Bavla et Dholka du district d’Ahmedabad du Gujarat.

Avec cette décision, la cour suprême a également confirmé le jugement de la Haute Cour du Gujarat de septembre 2018 qui a ouvert la voie à la fourniture de gaz naturel en tant que carburant propre et vert dans les trois zones de la région extérieure d’Ahmedabad par le distributeur de gaz d’État Gujarat Gas, qui s’était plaint au régulateur accusant Adani d’expansion non autorisée de son réseau de distribution de gaz dans ces localités.

Un banc composé des juges UU Lalit, S. Ravindra Bhat et Hrishikesh Roy a déclaré que seul le gouvernement central était compétent en vertu de l’article 73 de la Constitution pour délivrer de telles licences ou autorisations, par conséquent le régulateur sectoriel PNGRB est investi du pouvoir d’élaborer des réglementations appropriées pour garantir les objectifs de la Loi et d’assurer l’équité sur le marché.

Selon le tribunal suprême, le rôle de l’État dans l’octroi de la CNO est uniquement de soutien ou de collaboration, en termes de politique du gouvernement central, de 2006, et ne peut conférer aucun avantage à une entité, qui doit demander et obtenir une autorisation spécifique dans termes de la loi PNGRB sur le fond de son application.

Les juges ont également décidé que la clause « d’autorisation présumée » prévue à l’article 16 de la loi PNGRB est soumise à d’autres dispositions du chapitre IV, y compris l’article 17 et, en outre, que seules les entités autorisées par le gouvernement central entrent dans cette catégorie. . “En tant que sequitur, il est considéré que les entités qui avaient reçu l’autorisation des États devaient demander une autorisation en vertu de la loi PNGRB, aux termes de l’article 17 (2), et du respect des conditions énoncées dans le règlement CGD”, a-t-il déclaré. .

Rejetant le plaidoyer d’Adani, le jugement a statué que le règlement 18 du PNGRB (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural gas Distribution Networks) Regulations, 2008 n’est « ni arbitraire ni ultra vires » Article 14, 19 (i )(g) de la Constitution de l’Inde et de l’article 16 de la loi PNGRB. « L’objectif qui sous-tend le règlement 18 est compatible avec les objectifs généraux de la loi PNGRB. Le règlement 18 n’est contre-indiqué par aucune disposition spécifique de la loi », a déclaré le juge Bhat, rédigeant le jugement.

La société avait pris position sur le fait que l’article 17 ne faisait pas de distinction entre les entités autorisées par le gouvernement central et les autres, et exigeait simplement que les entités qui n’avaient pas d’autorisation centrale demandent par écrit une autorisation dans les termes énoncés par la réglementation encadrée par le PNGRB. Par conséquent, l’article 16 de la loi PNGRB n’a pas créé de distinction artificielle entre les entités autorisées par le gouvernement central et d’autres entités, a-t-il ajouté.

Tout en imposant un coût de Rs 10 lakh à Adani, qui sera payé au gouvernement central, la Chambre a également estimé que la demande d’Adani est exclue par le principe d’approbation-réproclamation, car elle a accepté l’autorisation accordée par PNGRB (y compris l’exclusion des zones), a fourni la garantie de bonne exécution et a même participé à l’enchère pour les zones exclues, et n’a ensuite contesté l’autorisation que lorsque son offre n’a pas été retenue.

« De toute évidence, cette conduite équivaut à approuver et à réprober. Les arguments d’Adani sur son manque de connaissance de ses vrais droits… ne peuvent être retenus, car il connaissait et s’est conformé à la procédure prévue par la loi PNGRB… », selon le jugement.

Adani Gas avait contesté la décision du PNGRB de juin 2016 d’accorder à Gujarat Gas l’autorisation de développer des infrastructures pour la fourniture de PNG, de GNC et de gaz naturel aux unités commerciales et industrielles des trois zones du district d’Ahmedabad. Le syndicat des conducteurs de pousse-pousse d’Ahmedabad et les consommateurs industriels dirigés par Rajeshwari Metal Printers avaient également soutenu Adani, affirmant que la commande de HC les avait pratiquement laissés dans un état désastreux car “leurs intérêts vis-à-vis d’un approvisionnement ininterrompu et régulier en gaz ont été compromis. “

PNGRB avait soutenu qu’Adani ayant accepté sans équivoque et donné suite à l’octroi de l’autorisation et de l’exclusivité pour la ville d’Ahmedabad et Dascroi en 2013, et le refus de l’autorisation pour Sanand, Bavla et Dholka, ne pouvait pas tout en profitant des fruits de la commande pour la ville d’Ahmedabad, remettre en cause une autre partie du même arrêté dans la mesure où elle limitait l’autorisation à ladite zone.

Adani avait affirmé qu’il exploitait un réseau de distribution de gaz au Gujarat, en particulier dans le district d’Ahmedabad, depuis 2003 et avait fait un investissement substantiel de l’ordre de 356 crore dans la mise en place du réseau de distribution de gaz de la ville. Cependant, le PNGRB avait exclu les trois zones en accordant l’autorisation à Adani en novembre 2013.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.