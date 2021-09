SC rejette le plaidoyer de 63 Moons demandant la suspension de la résolution DHFL

in

La Cour suprême a rejeté lundi l’appel de 63 Moons Technologies, un détenteur d’obligations de Dewan Housing Finance (DHFL), criblé de dettes, demandant la suspension de la mise en œuvre du plan de résolution approuvé par Piramal pour le prêteur hypothécaire.

63 Moons, qui détient des obligations non convertibles (NCD) d’une valeur de plus de 200 crores de roupies émises par DHFL, avait contesté l’ordonnance du tribunal d’appel national du droit des sociétés qui refusait de suspendre le plan de résolution. 63 Moons a déclaré que le plan de résolution actuel est décevant pour les détenteurs de MNT.

Une formation dirigée par le juge LN Rao a toutefois rejeté l’appel, affirmant qu’elle n’était pas « persuadée de l’entendre » lorsqu’elle est pendante devant la NCLAT. Il a également demandé au tribunal d’appel de statuer rapidement sur l’affaire dans un délai de deux mois.

La magistrature lors de l’audience a constaté que l’appelant avait voté en faveur du plan de résolution.

L’avocat principal Anupam Lal Das, représentant 63 Moons, a fait valoir que si le plan de résolution était mis en œuvre, la position de toutes les parties prenantes serait modifiée de manière irréversible. La stipulation du plan de résolution approuvé privera les personnes qui ont été escroquées par des transactions frauduleuses et ce serait contraire à l’ordre public, a déclaré 63 Moons, ajoutant qu’attribuer une valeur de 1 roupie aux recouvrements futurs (impliquant des montants supérieurs à 45 000 crores de Rs ) n’a pas été suffisamment pris en compte dans le plan de résolution, et cela n’a pas pris en considération l’aspect de la maximisation de la valeur des actifs de DHFL.

Cependant, le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le CdC, et l’avocat principal AM Singhvi, comparaissant pour le demandeur de résolution retenu, se sont opposés à l’appel.

Le NCLT, Mumbai Bench, avait approuvé le 7 juin sous condition le plan de résolution de Rs 34 250 crore de Piramal Capital & Housing Finance pour acquérir DHFL.

DHFL fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité au NCLT à Mumbai depuis le 3 décembre 2019. Elle a admis des créances de Rs 87 120 crore, la State Bank of India étant le principal créancier. Les détenteurs d’obligations ont réclamé 45 550 crores de Rs tandis que les créanciers financiers ont demandé 41 342,23 crores de Rs à DHFL.

Le 15 janvier, les prêteurs avaient voté en faveur de l’offre de Rs 34 250 crore de Piramal Capital pour le prêteur hypothécaire en difficulté avec 93,65% des voix. 63 Moons Technologies a également voté en faveur du plan de Piramal.

