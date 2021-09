SC : Remboursement de droits inversé non admissible pour les services d’intrants

La formule prescrite à la règle 89(5) vise toutefois à déduire la taxe totale en aval d’un seul élément du CII, à savoir le CII sur les intrants.

Se référant aux anomalies signalées par les personnes évaluées dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants dans les chaînes de valeur impliquant des structures fiscales inversées, la Cour suprême a exhorté lundi le Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS) à reconsidérer la formule pertinente et à prendre une décision politique en la matière. .

Cependant, le CS a confirmé le jugement Madras HC en faveur des règles de la Central GST (CGST) selon lesquelles le remboursement des droits inversé n’est admissible qu’en ce qui concerne les intrants pour les biens et non pour les services d’intrants. Le tribunal de première instance a également annulé le jugement Gujarat HC qui a déclaré que la règle 89 (5) des règles de la CGST était ultra vires de la section 54 (3), pour avoir limité le remboursement aux seuls intrants.

Le Conseil de la TPS, qui se réunira le 17 septembre, discutera probablement de la structure des droits inversés. La structure des droits inversée apparaît dans des produits tels que les chaussures et les vêtements de confection en raison de taxes plus élevées sur les intrants et de taux plus bas sur les produits finis.

Dans sa décision dans l’affaire VKC Footsteps India, la Haute Cour du Gujarat a estimé qu’en prescrivant une formule dans la sous-règle (5) de la règle 89 des règles de la CGST pour exécuter le remboursement des ITC inutilisés accumulés au titre des services d’intrants, le délégué du le législateur avait agi contrairement aux dispositions de la sous-section (3) de l’article 54 de la loi CGST qui prévoit une demande de remboursement de tout CTI inutilisé.

La Haute Cour de Madras, d’autre part, en rendant son jugement à Tvl. La coentreprise Transtonnelstory Afcons a refusé de suivre l’avis de la Haute Cour du Gujarat, notant que la disposition relative à la section 54(3) et, plus important encore, ses implications ne semblent pas avoir été prises en considération dans VKC Footsteps India, à l’exception d’une brève référence.

“Après avoir examiné ce lot d’appels, et pour les raisons qui ont été invoquées dans ce jugement, nous affirmons le point de vue du HC de Madras et désapprouvons le point de vue du HC du Gujarat”, a déclaré la plus haute juridiction dans son ordonnance.

Les aberrations, qui ont été signalées par V Sridharan (comparant pour VKC Footsteps) et G Natarajan (pour intervenant), indiquent certainement que la formule n’est pas parfaite, a noté la Cour suprême. “Compte tenu des anomalies signalées par les personnes évaluées, nous exhortons vivement le Conseil de la TPS à reconsidérer la formule et à prendre une décision politique à ce sujet”, a-t-il déclaré.

La formule suppose que la taxe en aval payable sur les fournitures a été entièrement acquittée du CII accumulé au titre des intrants et qu’il n’y a pas eu d’utilisation du CTI sur les services d’intrants. Bien qu’une formule similaire soit prévue dans la Règle PARTIE G 130 89(4) en ce qui concerne les fournitures détaxées, dans ce cas, le « CTI net » comprend les biens et services entrants et, par conséquent, il n’y a pas de déséquilibre entre les différentes composantes du formule. La formule prescrite à la règle 89(5) vise toutefois à déduire la taxe totale en aval d’un seul élément du CII, à savoir le CII sur les intrants.

« À notre avis, cela est en contradiction avec la réalité, où l’ITC sur les biens et les services d’intrants est accumulé dans le grand livre électronique et est ensuite utilisé pour le paiement de la taxe en aval. En faisant une telle hypothèse, la formule fait pencher la balance en faveur du revenu en réduisant le remboursement accordé. Nous sommes également conscients du fait que la solution proposée, c’est-à-dire prescrire un ordre d’utilisation des CTI accumulés sur les services d’intrants et les biens d’intrants, peut faire pencher la balance entièrement en faveur de l’évalué car cela ferait une hypothèse contraire selon laquelle la production la taxe est acquittée par l’ITC accumulé au titre des services d’intrants entièrement », a noté le CS.

Le CS a noté que de simples défauts dans une formule établie par une loi parlementaire ne peuvent nécessiter la négation d’une règle budgétaire. “Les acteurs de l’industrie espèrent que le gouvernement reconsidérera les anomalies signalées par les personnes évaluées dans cette pétition et reformulera la formule d’une meilleure manière”, a déclaré Abhishek Jain, partenaire fiscal, EY India.